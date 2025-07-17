Muhtar, hayvan ithalatına karşı besihane kuruyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nin Muhtarı Kenan Yıldırım, 15 yıldır devam eden besilik hayvan ithalatına karşı kendi besihanesini kurmak için kolları sıvadı. Yıldırım, 70 dönümlük arazi üzerine 300-400 büyükbaş hayvan kapasiteli modern bir besihane kurarak bölgesel ve ulusal kırmızı et üretimine katkı sunmayı hedefliyor.

Alaşehir'in Gülpınar Mahallesi Muhtarı Kenan Yıldırım, kırmızı et üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için 70 dönüm arazi üzerine dev bir besihane kuruyor. Yıllardır devam eden hayvan ithalatına tepkisini dile getiren Muhtar Kenan Yıldırım, ithalatın yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini, ülke hayvan varlığının azalmasına sebep olduğunu belirtti. Yıldırım, ithalata karşı yerli üretimi desteklemek amacıyla somut adım atarak Alaşehir'de önemli bir hayvancılık yatırımına başladı.

"Yerli üretime önem vermeliyiz"

Ülke hayvancılık üretimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Muhtar Yıldırım, "Hayvan besi çiftliğini inşaat aşamasına başladık. Allah'ın izniyle bölge ekonomisine, Türkiye ekonomisine önemli bir faktörde katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bu hayvancılığa verdiği teşviklerden yararlanmak amacıyla böyle bir yola çıktık. Bunun için burada aşağı yukarı bir 300-400 başlık erkek dana, yani kesimlik yapmak istiyoruz. Bunun için tüm yetkililere, devlet büyüklerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu arazideki tesisimizi 70 dönüm arazi üzerine kurulu olup 300-400 kesimlik hayvan üzerine kuruluyor. Bu inşaat aşaması başlayalı aşağı yukarı 2 ay oldu. 6 ay zarfı içerisinde bu tesisin tam kapasiteli olarak her şeyiyle bitecek ve faaliyete geçecektir. Öncelikle yurt dışından hayvan yerine kendi üreticimizi, kendi çiftçimizi, kendi hayvancımızı desteklemek amacıyla ben bu yola çıktım." dedi.

İthalat 12 milyar doları aştı

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek amacıyla 2010 yılında başlatılan ve kısa sürede sona ermesi planlanan büyükbaş hayvan ithalatı, aradan geçen 15 yıla rağmen artarak devam etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin canlı hayvan ve et ithalatı 12 milyar dolara ulaştı.

Kenan Yıldırım, kuracakları besihanenin hem bölge çiftçisine örnek olmasını hem de yerli üretimin artırılmasına öncülük etmesini amaçladıklarını belirtti. - MANİSA