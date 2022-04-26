Başkan Böcek'ten çevre dostu çiftçi kart müjdesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlarda bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kısa zaman içinde çevre dostu çiftçi kart projesini hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumlucalı hemşerileri ile buluştu.

Büyük Aile İftar buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda Kumlucalı vatandaşla iftar yaptı. Başkan Böcek, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Kumlucalı hemşerileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kumlucalı vatandaşlarım seni bekler deyince koşarak geldim. Allah'ım tuttuğunuz, tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

"7/24 çalışıyoruz"

Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Kumluca da benim yıllardır traktörle çift sürdüğüm, patosçuluk yaptığım günlerden de çok dostlarım var. Bir köylü çocuğu, cam serası olan bir kardeşiniz olarak bizi bağrınıza bastınız. Benim Antalya'ya, Kumluca'ya hizmet etmek, 7/24 çalışmak boynumun borcudur. Elimizden ne gelirse burada bulunan vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, belediyemizle, belediyelerimizle hep birlikte yapacağız" dedi.

"25 binlik plan Mayıs meclisine gelecek"

Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Böcek, Antalya'nın 100 binlik planını onaylattıklarını hatırlatarak, "Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde eksikliğini gördüğümüz Kumluca'da dahil olmak üzere 100 binlik planı hazırlattık ve Bakan Bey'e 3 defa giderek onaylattım. Şimdi 25 binliğini hazırladık, nasip olursa Mayıs ayı meclisinde inşallah geçireceğiz. Siyasette 2 dönem iktidar olanlar bile 'Antalya'da planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz' dediğimiz zaman 100 binlik planı onaylatamamışlardı. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bize nasip oldu" diye konuştu.

"Çiftçi kartı vereceğiz"

Tarım alanında çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini de anlatan Başkan Böcek, Kumlucalı çiftçiler için yeni bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Kumlucalı çiftçilere çevre dostu çiftçi kartı projesini hayata geçireceklerini ve 15 bin çiftçiye kart vereceklerini belirten Başkan Böcek, projeye Kumluca'dan başlayacaklarını, Finike ve Demre ilçeleriyle devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi