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Muğla Milas'ta 12. Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali 6-8 Kasım'da yapılacak

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Muğla'nın Milas ilçesinde 12'ncisi düzenlenecek Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, 6-8 Kasım'da yapılacak. Milas Kaymakamlığı öncülüğündeki üç günlük festivalde tadımlar, söyleşiler ve zeytin hasadı yapılacak; yerel üreticilerin desteklenmesi hedeflenecek.

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Milas Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek festivalde, ilçenin zeytin ve zeytinyağı kültürü, gastronomisi ve turizm değerleri tanıtılacak.

3 gün sürecek festival kapsamında gastronomi buluşmaları, zeytinyağı tadımları, söyleşiler, üretici ve sektör toplantıları ile kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalle yerel üreticilerin desteklenmesi, kaliteli zeytinyağı konusunda farkındalığın artırılması ve bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

Üreticilerden gastronomi profesyonellerine, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirecek festivalde zeytin hasadı da yapılacak.

Kaynak: AA
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