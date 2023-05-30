Muğla Karaçulha Toptancı Hali'ne Büyükşehir Belediyesi'nden yeni tesis

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Toptancı Hali'ne yaklaşık 40 milyon TL yatırımla yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımla, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, yangın suyu depolama birimi, pazar yeri ve ürün pazarlama standı gibi imkanlar sağlanacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Haline Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 40 Milyon TL yatırımla yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırıyor.

Karaçulha Toptancı Hali'nde 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 200 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı yapımına başlandı. Alanda pazar yeri, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2 bin metre yağmur suyu hattı, 3 bin metre yangın hidrant hattı yapılıyor. 14 bin 700 metrekare kilit parke döşenecek alanda ayrıca 58 araç, 21 adet tır park alanı da olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Toptancı Hali'ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yapıyor. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali'ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi ihtiyaçları karşılayacak tesisin yapımına başladı. - MUĞLA