Muğla'da Konut Satışları Mayıs 2025'te Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Mayıs ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Muğla'da 2025 yılı Mayıs ayında toplam konut satış sayısı Bin 796 olarak gerçekleşirken, yabancılara yapılan konut satış sayısı 31 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2025 ayında toplam konut satış sayısı Bin 796. Bu satışlardan ipotekli satış 187, diğer satışlar, Bin 609 olarak gerçekleşirken, bu satışlardan ilk el satış 528, ikinci el satış ise Bin 268 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2024 yılı Mayıs ayında Bin 543 konut satışı yapıldı. Bu satışlardan 90'ı ipotekli satış, Bin 453'ü diğer satış olarak kayıtlara yansıdı. Bu satışlardan da 560'ı ilk el, 983'ü de ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara satış

Muğla'da Mayıs 2025'de yabancı uyruklu vatandaşlara satışı yapılan konut sayısı 31 iken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 23 olarak gerçekleşti. Muğla'da Ocak-Mayıs arasında 5 aylık dönemde yabancılara yapılan konut satış sayısı ise 139 olarak gerçekleşti. Türkiye'de en fazla konut satın alan ülkeler içinde ilk sırayı Rusya Federasyonu yer alırken, ikinci sırada İran, üçüncü sırada Almanya ve dördüncü sırada Ukrayna yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Muğla'da geçen yıl Mayıs ayında İpotekli konut satışı 90 adet iken bu yılın aynı dönemi Mayıs ayında bu rakam 187'ye ulaştı. Muğla'da bir yılda ipotekli konut sayısı yüzde 100'ün üzerine çıktı. - MUĞLA