Muğla'da Girme Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın bereketli topraklarını suyla buluşturarak tarımsal verimliliği artırmak amacıyla inşa edilen Yatağan Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını söyledi. Yumaklı, "Kış aylarında artan yağışlar ile birlikte barajda depolanacak su, Girme Ovası'nda yer alan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, bu bağlamda gıda arz güvenliğinde sürekliliğin sağlanması amacıyla küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek suyu merkeze alan politikalar oluşturduklarını belirtti. Bu çalışmalar kapsamında, tarım arazilerinden en yüksek verimi almaya yönelik modern sulama sistemlerini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak üzere yeni tesisler inşa ettiklerinin altını çizen Yumaklı, bu projelerden en önemlilerinden birinin de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde ülkenin gözbebeği illerden biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Girme Barajı olduğunu bildirdi.

'12 MİLYON 750 BİN METREKÜP SU'

Bakan Yumaklı, Girme Deresi üzerine sulama amaçlı inşa edilen, temelden 71,5 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi için 770 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığını belirtti. Yumaklı, "Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Girme Barajı'nda 12 milyon 750 bin metreküp su depolanacak olup, tesis ülke ekonomisine yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak. Sulama projesindeki çalışmalar da Girme Barajı ile eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu bağlamda, sulama şebekesi için gerekli olan 87 bin 500 metre uzunluğundaki sulama hattı ile 558 adet sanat yapısının imalatları tamamlanırken 5 bin 587 metre uzunluğunda drenaj kanalı da açıldı" dedi.

'SUYA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK'

Yumaklı, barajın, sulama dahil toplam maliyetinin bugünkü fiyatlarla 1 milyar 811 milyon TL olduğunu vurgulayarak, "Kış aylarında artan yağışlar ile birlikte barajda depolanacak su, Girme Ovası'nda yer alan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak. Bu proje sayesinde bölgedeki çiftçilerimizin suya erişimi kolaylaşacak ve tarımsal verimlilik artacak. Türkiye'mizi ve bölgemizi tarımsal zenginliğimize zenginlik katacak bu tür projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve Muğla ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.