Muğla'da EDS ile Ortalama Hız Denetimleri 10 Ağustos'ta Başlıyor

Muğla genelinde trafik güvenliğinin arttırılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında, ortalama hız ihlallerine yönelik denetim faaliyeti 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibariyle başlatılacak.

30 noktada, toplam 15 ortalama hız ihlal tespit sisteminde kurulum çalışmaları tamamlandı. Kurulan hız koridorları Yahşi-Gürece Mahallesi Bodrum-Turgutreis yolu-İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis yolu (iki yönlü) (4 bin 628 metre), İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis yolu-Gürece-Yahşi Mahallesi Bodrum-Turgutreis yolu (iki yönlü) (4 bin 616 metre). Torba Mahallesi (Güvercinlik) Milas-Bodrum yolu-Torba Mahallesi (Güvercinlik) Milas-Bodrum yolu(iki yönlü) (6 bin 768 metre). Torba Mahallesi (Güvercinlik) Milas-Bodrum yolu- Torba Mahallesi (Güvercinlik) Milas- Bodrum yolu (İki yönlü) (6 bin 754 metre).

Altıntaş Mahallesi Dalaman Havaalanı yolu (tek yönlü) (865 metre), Ege Mahallesi Dalaman Havaalanı yolu-Ege Mahallesi Dalaman Havaalanı yolu (tek yönlü) (1997 metre), Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı (İki yönlü) (2 bin 317 metre), Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı- (iki yönlü) (2 bin 324 metre).

Armutalan Mahallesi Marmaris İçmeler Yolu (iki yönlü) 2 bin 695 metre, İçmeler Mahallesi Marmaris-İçmeler yolu (İki yönlü) (2 bin 699 metre), Baharlı Mahallesi Milas-Bodrum Yolu (İki yönlü) (3 bin 066 metre), Baharlı Mahallesi Milas-Bodrum yolu (İki yönlü) (3 bin 070 metre), Dibekdere Mahallesi Milas-Söke Yolu-Selimiye Mahallesi Milas- Söke yolu (İki yönlü) (6 bin 395 metre). Selimiye Mahallesi Milas-Söke Yolu-Dibekdere Mahallesi Milas-Söke Yolu (İki yönlü) (6 bin 397 metre) ve Sakar Geçidi Muğla-Marmaris yolu (Tekyönlü) (8 bin 937 metre).

Kaynak: İhlas Haber Ajansı