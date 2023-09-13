Muğla'da Çimento Fabrikası İnşaatı Mühürlendi

ESMA TURAN

Muğla'da 'ÇED olumlu' kararı iptal edilen Çimento Fabrikası, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'daki Deştin Mahallesi'nde yapımına devam edilen çimento fabrikasına karşı köylülerin başlattığı mücadele sonuç verdi. 'ÇED olumlu' kararına karşı yurttaşların açtığı dava kapsamında, Muğla 2. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararını iptal etti. ÇED Olumlu kararının iptal edilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde fabrikaya inşaat ruhsatını veren Menteşe Belediyesi ekipleri, fabrikada inceleme yaptı ve inşaat mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Muğla Çimento'ya ait Bayır Deştin bölgesindeki çimento fabrikasına yönelik müdahil olduğumuz ÇED Raporu İptali Davasında Muğla 2. İdare Mahkemesinin Kararı gereğince ÇED Raporunun iptal edilmesi nedeniyle Çimento Fabrikasının inşaat faaliyeti 13 Eylül 2023 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.