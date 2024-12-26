Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Muğla'da Arıcılık Kongresi: Sözleşmeli Arıcılar Ödüllendirildi

Muğla'da Arıcılık Kongresi: Sözleşmeli Arıcılar Ödüllendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde sözleşmeli arıcılar ödüllendirilirken, propolisin sağlık alanındaki etkileri üzerine bilimsel sunumlar yapıldı. BEE'O/BEE&YOU CEO'su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın sunumları büyük ilgi gördü.

Arıcılık dünyası Muğla'da düzenlenen kongrede bir araya geldi. Kongrede, arıcılık sektörünün temel taşları olan sözleşmeli arıcılar ödüllendirildi.

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi', geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu yılki kongrede, arıcılık sektörünün temel taşları olan sözleşmeli arıcılar ödüllendirildi. Kongre kapsamında düzenlenen özel bir törende, yüksek kaliteli üretim yapan arıcılar başarılarından dolayı plaket ve sertifikalarla onurlandırıldı. Ayrıca kongrede, Anadolu Propolisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar büyük ilgi gördü. Propolisin sağlık alanındaki etkileri, uluslararası düzeyde dikkat çeken sunumlarla ele alındı.

Kongrede BEE'O/BEE&YOU CEO'su ve kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, gerçekleştirdiği iki önemli sunumla propolisin sağlık üzerindeki etkilerini bilimsel bir perspektifle ele aldı. İlk sunumunda, propolisin farklı formülasyonlarda nasıl etkin bir bileşen olarak kullanılabileceğini anlatan Samancı, burun spreyi formülü üzerinden yapılan klinik çalışmalara değinerek propolisin alerjik rinit tedavisindeki rolünü detaylandırdı. Samancı, propolis içeren burun spreyinin burun tıkanıklığı, hapşırma ve kaşıntı gibi semptomları hafiflettiğini ve yaşam kalitesini artırdığını belirtti. Sunumda, propolisin içeriğinde bulunan flavonoidlerin ve fenolik bileşiklerin bağışıklık sistemini nasıl desteklediği ve inflamasyonu nasıl azalttığı bilimsel verilerle açıklayan Samancı, burun spreyinin düzenli kullanımıyla hastaların semptomlarında yüz yüzde 70'e varan bir azalma görüldüğünü ifade etti.

İkinci sunumda ise yara ve yanık tedavisinde kullanılan propolis ve ham bal içerikli krem formülasyonlarından bahseden Samancı, bu kremde kullanılan yüzde 0,5 propolis konsantrasyonunun in-vitro ve in-vivo testlerde yara kapanma oranlarını belirgin şekilde artırdığını aktardı. Sunumda, propolisin içerdiği antioksidanların hücre yenilenmesini hızlandırdığı ve mikrobiyal enfeksiyonları önleyerek iyileşme sürecine katkıda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, kremde kullanılan diğer bileşenlerin (kudret narı, sarı kantaron yağı, aloe vera) propolisin etkilerini destekleyerek tedavi başarısını artırdığına dikkat çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yeni asgari ücretten sosyal harcama için bakın ne kadar kaldı
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
img

Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.