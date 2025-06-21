Muğla'da 5 Bin Yıllık Kültürel Miras Eserleri Gündeme Geldi

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin Muğla'nın Milas ilçesindeki maden sahasındaki arkeolojik kazılarda, 5 bin yıllık kültürel mirasa ışık tutan eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilçede maden sahalarında yürütülen arkeolojik kurtarma kazıları, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Belentepe'de 2006'daki maden çalışmaları kapsamında tesadüfen ortaya çıkan oda mezarla başlayan süreç, 2014'ten bu yana sistematik arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor.

Kazılar, Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bağlı uzman arkeolog, restoratör, antropolog ve özel personelden oluşan yaklaşık 140 kişilik ekiple yürütülüyor. Kazı çalışmalarında görev alan çalışanların yarısını ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayede hem bölge halkı hem de kadın istihdamı destekleniyor.

Kültürel varlıklar tespit edilerek o bölgelerdeki çalışmalar genişletiliyor ve bilimsel kazılara dönüştürülüyor. Şimdiye kadar ulaşılan en erken buluntular, MÖ 2500-3000 yıllarına, yani Erken Tunç Çağı'na tarihleniyor.

Kazılarda ayrıca Klasik, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin gün yüzüne çıkartılması da sağlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Bekir Özer ve Doç. Dr. Hülya Bulut'un danışmanlığını üstlendiği kazılarla ilgili olarak bilimsel yayın çalışmaları da yürütülüyor.

Kazı çalışmalarının sonucunda elde edilen verileri bilimsel bir yayınla kalıcı hale getirmeyi planlayan şirket, kazı sürecini ve arkeolojik faaliyetlerinin detaylarını içeren kitap yayınlamayı planlıyor.

Arkeolojik çalışmaların devam ettiği alanlardan çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolüyle hayata geçirilen Arkeopark'a taşınıyor. Arkeopark'ın doluluğa ulaşmasının ardından yeni bir alanın tahsisi ve açık hava müzesi niteliğinde bir ziyaretçi merkezi kurulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kazıların organizasyonundan sorumlu Arkeolog Hasan Emre Günday, çalışamaların Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahalarında yürütülen arkeolojik kazılarda şimdiye kadar ortaya çıkarılan Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait farklı tiplerde 75 adet mezar, dört adet zeytinyağı işliği ve iki adet konut tabanının, arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle, Milas Ören Arkeopark Açık Hava Müzesi'ne kurulumları yapıldı."