Muğla'da 300 Zeytin Fidanı Toprakla Buluştu

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 100 ilkokul öğrencisi ve bölge halkı 300 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zeytin ağaçları için yasal zorunluluk her taşınan ağaç için bir yeni fidan dikilmesini öngörürken, Yeniköy Kemerköy Enerji bu zorunluluğun da üzerine çıkarak daha önce taşınan 151 ağaca karşılık 300 fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, enerji arz güvenliği için yürütülen madencilik faaliyetlerinin doğaya ve tarıma saygılı biçimde yapılabileceğini gösterdiklerinin altını çizerek, şunlar kaydetti:

"Bugün bu çalışmayla yalnızca ağaçlarımızı taşımakla kalmadık, aynı sahaya 300 yeni fidan daha diktik. Böylece yüzlerce zeytin ağacımızla hem tarımsal üretimi sürdürüyor hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz. Üstelik biz bu dikimi, yasanın öngördüğü şartın da ötesine geçerek, taşıdığımız her ağaç için iki katı fidan dikerek gerçekleştiriyoruz. Ağaç sayımız 151 iken 451 oldu. Böylece zeytin ağacı sayısını üçe katlamış olduk."

Muhtarlar Danışma Kurulu Sözcüsü Dursun Uysal ise sürece yerel halkın da dahil olduğunu belirterek, " Zeytin, bu toprakların ortak değeri. Burada taşınan ağaçlarımızın yanı sıra dikilen 300 fidanla geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın da bu sürecin bir parçası olması hepimiz için umut verici. Biz muhtarlar olarak süreci yakından takip ediyor, desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TES-İŞ Yatağan Şube Yöneticisi Güvenç Tünay da taşınan ağaçların yanına dikilen 300 fidanın yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda geleceğe karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarda taşınan 151 zeytin ağacının tamamı GPS koordinatları, sağlık durumları ve fotoğraflarıyla kayıt altına alındı. Düzenli bakım ve sulama programıyla ağaçların yeni alanlarına uyum süreci izleniyor.

Yürütülen tüm çalışmalar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) usulleri çerçevesinde ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin bilim kurulu denetiminde şeffaf bir biçimde ilerliyor. Taşınan ağaçların ve dikilen fidanların gelişimi, düzenli raporlarla kayıt altına alınmaya ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecek.