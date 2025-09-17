Muğla'da 151 Zeytin Ağacı Başarıyla Taşındı

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) Muğla'nın Milas ilçesindeki santral sahalarından bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacı, bölge halkının ziyaretine açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zeytinlerin yeni dikim alanlarını gezen ve ağaçların yeni yuvalarında sağlık durumunu inceleyen yöre halkı, ağaçlara can suyu da verdi.

Açılışa katılan bilim heyetinden ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş, katılımcıların sorularını yanıtladı. Bilimsel yöntemlerle, uzman heyet ve yerel halkın katılımıyla yürütülen süreç, enerji arz güvenliğiyle tarımsal üretimin birlikte sürdürülebileceğini gösterdi.

"151 fidan daha dikeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayabaş, hızlı verim almak amacıyla yaşlı ağaçların tamamen, diğerlerininse yüzde 50 oranında budadıklarını belirtti.

Bir ay önce gerçekleşen pilot uygulama sayesinde nakledilen ağaçların başarılı bir şekilde tuttuğunu gözlemlediklerini aktaran Kayabaş, "Bunun üzerine bu 151 ağacı getirdik, buraya diktik. Alanın hemen yanına 151 fidan daha dikeceğiz, burada toplam 302 zeytin ağacımız olacak. Bu ağaçlar gelecek nesillere, torunlarımıza kalacak." ifadelerini kullandı.

Kayabaş, ağaçları yaşatmak için bölgede bulunduklarını vurgulayarak, "Ağaçlar hasta oldukları zaman iyileştirmeye çalışırız. Hiçbir zaman onları yok etmeyi düşünmedik, ağaç bizim geleceğimiz. Eleştiriler için çok teşekkür ediyoruz. Bu eleştiriler, bizlerin daha büyük bir motivasyonla işimize sarılmamızı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarete gelenlerden Kalemköy sakini Ayşe Yılmaz, "Zeytin ağaçları yok oldu deniyordu. Biz, geldik gördük. Hepsi taşınmış, çok güzel olmuş. Bundan sonrası sulamasına kalmış, biz de sürecin takipçisi olacağız." şeklinde görüş belirtti. İkizköy sakini Seda Şahin de bilim heyetine ve yürütülen çalışmaya güvenini vurgulayarak, "Siz ağaçlarımızı kesmiyorsunuz, mücadele edip dikiyorsunuz. Kökünden söküp atmıyorsunuz, emek verip taşıyorsunuz. Bunları insanlara anlatın, kendileri de görsünler." değerlendirmesinde bulundu.