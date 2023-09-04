Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Analiz Laboratuvarı'nda 16 Bin 714 Analiz Gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Tarım Analiz Laboratuvarı, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve verimin arttırılması amacıyla toprak, bitki ve sulama suyu analizleri yapmaktadır. Bugüne kadar 10 bin 957 toprak, 5 bin 150 bitki ve 607 su analizi gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarın çalışmalarıyla Muğla toprak haritası çıkarılmış ve üreticilere gübreleme programı ile yüzde 90 başarı sağlanmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi modern tarım tekniklerinin uygulanması ve verimin arttırılması amacıyla kurmuş olduğu Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda 2015 yılından bugüne kadar 10 bin 957 toprak, 5 bin 150 bitki, 607 su olmak üzere toplam 16 bin 714 analiz gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile 2015 yılında Araştırma Laboratuvarları Merkezi içerisinde kurulan Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz laboratuvarı tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmaya devam ediyor.

Toprakta Temel Analizler (Kapsam 1), Detaylı Toprak Analizleri (Kapsam 2), Sulama suyu analizleri (Kapsam 3), Bitki Analizleri (Kapsam 4) olmak üzere 4 yetki belgesine sahip laboratuvarda bugüne kadar 10 bin 957 toprak, 5150 bitki, 607 su toplam 16 bin 714 analiz gerçekleştirildi. Ayrıca 2023 yılı içerisinde 14 farklı ilden gelen 324 adet analiz de yapılarak üreticiye destek olundu.

ÖNER: "BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 90"

Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz laboratuvarı sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Nureddin Öner Büyükşehir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile kurulan laboratuvarın gerçekleştirdiği analizlerle Muğla toprak haritasının çıkarılmasını sağladığını söyledi ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda üreticilere verilen gübreleme programı ile üretimde yüzde 90 başarı sağlandığını belirtti.

"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 17 BİN ANALİZ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Nureddin Öner, şu bilgileri verdi:

"2015 yılında Büyükşehir Belediyemiz ve üniversitemiz iş birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 kapsamda yetkili laboratuvarımızı kurduk. Bugüne kadar yaklaşık 17 bin analiz gerçekleştirdik. Ayrıca farklı illerden gelen analizleri de yaparak üreticilerimize destek sağladık. 2019 yılında yaptığımız analiz verileri ile Muğla toprak haritasını çıkarttık. Üreticilerimiz tarla, bahçe bitkileri ve sebze üretiminde hangisini yapacaklarına puanlamaya göre karar verebiliyorlar. Toprağın özelliklerine ve ekilecek bitki çeşidinin toprak isteklerine göre puanlama yapılarak sıralama yapılmakta ve 60 puanın üzerindeki bitkiler ekilebilirliği, getirisi daha yüksek olarak üreticiye tavsiye ediliyor. Yaptığımız toprak ve bitki analizleri sonucunda üreticilere önerilen gübre programı doğru şekilde ve zamanında uygulandığında verimde başarı oranımız yüzde 90 civarındadır."

"ANALİZLER SONUCU ÇİNKO VE BOR ELEMENTLERİNİN EKSİK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Muğla'da yaptıkları analizler sonucu çinko ve bor elementlerinin eksik olduğunu belirlediklerini söyleyen Nureddin Öner, "Yaptığımız bitki analizleri sonucunda ilimizde özellikle çinko ve bor elementleri noksanlıkları belirlenmiştir. Çinko ve bor elementlerinin noksanlığını gidermek için toprağa uygulanacak gübre miktarları; çok yıllık bitkiler için ağaç başına 250 g çinko sülfat, 200 g Etidot 67, tek yıllık bitkiler için 2.5 kg/dekar çinko sülfat, 2.0 kg/dekar etidot 67, yapraktan gübre uygulama için 100 L suya/100 g çinko sülfat, 100 g edidot 67 gübresi uygulanması gerekmektedir" dedi.