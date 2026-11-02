Mücahit Yılmaz Ankara'da oyların tamamıyla yeniden federasyon genel başkanı seçildi

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İnşaat Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu'nun 2'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. SANKON üyesi federasyonun genel kurulunda, delegelerin tamamının oyunu alan iş insanı Mücahit Yılmaz, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Uluslararası İnşaat Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu 2'nci Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Federasyona üye derneklerden gelen delegelerin geniş katılımıyla düzenlenen genel kurulda, yapılan seçim sonucunda Yılmaz Gayrimenkul Finans ve Yatırım Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mücahit Yılmaz, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden federasyon genel başkanlığına seçildi. Mücahit Yılmaz buradaki konuşmasında, "Uluslararası İnşaat Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu Türkiye ile Dünya Devletleri arasında İnşaat Emlak ve Gayrimenkul sektörlerine katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğu çalışmalarına bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Uluslararası İnşaat Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu SANKON'a üye bir kuruluştur, bundan sonraki süreçlerde üyeliği devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı