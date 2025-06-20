Mücahit Artar: Türkiye'nin tekstil potansiyelini başka ülkelere kaptırmamalıyız

1994 yılında şirketi kurduklarında Türkiye'nin ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Mücahit Artar, bugün modaya yön veren bir marka yaratmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Zamansız kadın imajını temsil eden QUO markasını anlatan Artar, Türkiye'nin tekstil alanındaki potansiyelini başka ülkelere kaptırmamak gerektiğini söyledi.

5 NİSAN KRİZİYLE BAŞLAYAN BİR TEKSTİL YOLCULUĞU

Mücahit Artar, 1994 yılında şirketin kuruluş dönemine denk gelen 5 Nisan ekonomik kriziyle mücadele ettiklerini belirtti. O dönemde karşılaştıkları zorluklara rağmen kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurguladı.

ZAMANSIZ VE KUSURSUZ KADIN İÇİN "QUO" MARKASI

QUO markasını 20 ila 60 yaş aralığındaki her kadının rahatlıkla giyebileceği ürünler üzerine inşa ettiklerini söyleyen Artar, "Geleceği ana uyarlayan" anlamına gelen QUO isminin felsefesinin de bu olduğunu belirtti. Zamansız bir kadın figürü tasarladıklarını ve modaya uzun soluklu katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

UCUZLUK YARIŞI TEKSTİLİ ZORLUYOR

Hazır giyim ürünlerinin Uzak Doğu'dan %60, Kuzey Afrika ülkelerinden ise %45 daha pahalı hale geldiğini aktaran Mücahit Artar, Türkiye'nin küresel tekstil rekabetinde zorluk yaşadığını ifade etti. Buna rağmen kaliteli üretimin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

BİNGÖL'E ÜRETİM ÜSSÜ VE MODA AKADEMİSİ

Tekstilde Anadolu'ya yönelme kararı aldıklarını söyleyen Artar, Bingöl'ü üretim üssü olarak konumlandırdıklarını açıkladı. Ayrıca Bingöl Üniversitesi bünyesinde bir moda tasarım akademisi kuracaklarını belirterek, eğitimle sanayinin iç içe geçmesini istediklerini belirtti.

TEKSTİLİ KAYBETMEYELİM, DÜNYAYA BİZ ÖĞRETELİM

Türkiye'nin markalaşma konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını vurgulayan Mücahit Artar, "Tekstil vazgeçilecek bir sektör değil, bu işi gidip başka ülkelere öğretmeyelim" diyerek sektöre sahip çıkma çağrısı yaptı.