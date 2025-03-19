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MTSO'dan Sanayicilere Dijital Dönüşüm Desteği

MTSO'dan Sanayicilere Dijital Dönüşüm Desteği
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, sanayicilerin dijital dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. İlk aşamada pilot firmalarla başlanacak olan projede, dijitalleşme sürecine yönelik adımlar belirlenecek.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), sanayicileri dijital dönüşüme hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin sanayisinin yeşil dönüşümüne tam destek hedefiyle yıla başlayan MTSO, üniversite-sanayi işbirliğinde sanayicinin dijital dönüşümüne destek verecek.

Üniversitelerin mühendislik fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Mentörleri' ile sahaya inmeye hazırlanan MTSO, sanayicinin üretim süreçlerinde verimliliğini artırıp dijital dönüşüme geçişini sağlayarak firmaların yeşil dönüşümüne katkı sunacak. Konuyu değerlendirmek üzere MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ı ziyaret eden mentörler, planladıkları çalışmaların detaylarını paylaştı. Çalışma kapsamında ilk etapta pilot üretim firmalarıyla yola çıkılarak, önce bu firmaların dijitalleşme konusunda hangi noktada oldukları tespit edilecek. Ardından dönüşüm için gerekli adımlar belirlenerek, bu adımların atılması konusunda yol gösterilecek.

Proje kapsamında ayrıca robot, kobot, otomasyon ve enerji verimliliği alanlarında eğitimler verilerek, sanayi firmalarının dijital dönüşümde rol alacak personelinin mesleki kapasitelerinin gelişimine de kakı sunulacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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