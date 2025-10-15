MTSO'da Hava Kargo Taşımacılığı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Haberler

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, hava kargo taşımacılığının avantajları ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan sunulan kargo çözümleri detaylandırıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, kargo fiyatlarının rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) 'Hava Kargo Taşımacılığı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak taşımalarda sektörlere özel sağlanan kargo çözümleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. 130'dan fazla ülkeye avantajlı ve sürdürülebilir ihracat taşımalarının detayları paylaşıldı. Dünyadaki ürün ticaretinin yüzde 33'ünün hava kargo ile gerçekleştirildiği kaydedilen toplantıda, bu taşıma modunun avantajları hız, verimlilik, esneklik, güven ve izlenebilirlik olarak sıralandı. Ardından Çukurova'dan sunulan hizmetlerin detayları hakkında bilgi verildi. Toplantı katılımcıların merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

"Kargo fiyatları rekabet için dünya standartlarına gelmeli"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'deki ihracat ve ithalat taşımalarının yüzde 99'unun kara ve denizyoluyla gerçekleştirildiğini, dünyada ise daha avantajlı imkanlar sunan hava kargoya talep olduğunu belirtti. Uzun süren lobi faaliyetleri sonrasında Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın tamamlandığını ve hava kargo taşımasının bölgede de güçlenmeye başladığını belirten Çakır, "Artık bizim de ürünlerimiz sabah toplanıp öğleden sonra yurtdışındaki market raflarında yerini alabilecek" dedi.

Çakır, böylesi önemli bir kazanımın sağlanabilmesi için kargo fiyatlarının dünya standartlarına getirilerek ihracatçılara rekabet gücü kazandırılmasını beklediklerini söyledi. Bu konuda teşvikler bulunduğunu ancak yeterli olmadığını kaydeden Çakır, rekabetçi fiyatlar oluşursa hava kargo taşımalarındaki ürün çeşitliliğinin de artabileceğine işaret etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
