MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Basın Bayramı Mesajı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Basın Bayramı Mesajı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak basının önemine dikkat çekti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, "Basınımızın üstlenmiş olduğu rol kritik dönemlerde kendisini çok daha belirgin bir şekilde göstermektedir. Özellikle 6 Şubat depremleri sürecinde şehrimizin durumunu net bir şekilde ortaya koyan basınımız olmuştur. Birçok sorunla mücadele eden basınımız yapmış olduğu haberlerle vatandaşımız doğru bilgiye ulaşabilmektedir. Türk Basınında Sansürün Kaldırılışının 117'üncü yıl dönümünü ve kamuoyunun doğru habere ulaşması için her şartta özveriyle çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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