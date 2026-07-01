Başkan Sadıkoğlu, genç girişimcilerle bir araya geldi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Verimli geçen istişare toplantısında gençlerin iş dünyasındaki rolü ve deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde genç girişimcilerin şehre verdiği güç değerlendirildi.

"Gençlerimizin inancı Malatya'mızın yeniden ayağa kalkma sürecini hızlandıracaktır"

Toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'nın geleceğini inşa edecek en önemli güçlerden biri gençlerimizdir. Yenilikçi fikirleri, üretme azimleri ve girişimcilik vizyonlarıyla şehrimizin ekonomik dönüşümüne önemli katkılar sunduklarına inanıyoruz. TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Abdurrahman Baydemir ve kurul üyesi genç kardeşlerimiz göreve geldikleri ilk günden bu yana şehrimizdeki girişimciliğin artırılması adına önemli projeler yürütüyorlar. Özellikle deprem sonrası gençlerimizin şehrimize kattığı güç bizlere de güç vermiştir. Gençlerimizin cesaretle iş hayatına atılması, yeni yatırımlar gerçekleştirmesi ve istihdam oluşturması, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkma sürecini hızlandıracaktır. Biz de her zaman genç girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli aktörüyüz"

Başkan Sadıkoğlu'na gençlere verdiği değerden dolayı teşekkür eden TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ise gençlerin sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli aktörleri olduğunu vurgulayarak, girişimcilik kültürünün Malatya'da yaygınlaştırılması, yeni iş fikirlerinin desteklenmesi ve gençlerin ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlaması adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı