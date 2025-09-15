MTSO Başkanı'ndan E-Haciz Uygulamasına Tepki

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede firmalara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan e-hacizlere tepki gösterdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beyana dayalı olmayan kamu alacakları nedeniyle başlatılan e-hacizlerin (elektronik haciz) firmaları mağdur ettiğini dile getirdi.

"E-hacizler depremin yaralarını sarmayı daha da zorlaştırıyor"

Uygulamanın depremzede firmaları zor durumda bıraktığını belirterek e-haciz uygulamasının toparlanma sürecinde durdurulmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu, "Üyelerimizin tamamı hala 6 Şubat'ın etkisinden çıkamadı. Yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren firmalarımız, her gün yeni bir sorunla karşılaşıyor. Mücbir sebep kapsamına alınmayan, beyana dayalı olmayan kamu alacaklarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsiline başlanması yüzlerce üyemizin mağduriyetine sebep oluyor. Üstelik ödeme durumu olmayan üyelerimize e-haciz işlemi başlatılarak banka hesaplarına bloke konulmuş olmasını da üzülerek öğrendik. Firmalara herhangi bir bilgi verilmeden başlatılan e-haciz nedeniyle banka hesaplarına konulan blokeler, üyelerimizin ticari itibarlarını zedeleyerek depremin yaralarını sarmayı daha da zorlaştırıyor. Mücbir sebep hali son bulan üyelerimiz için faizsiz bir yapılandırma ile bu mağduriyet önlenebilir, aksi takdirde firmalarımızı zor günler beklemektedir. Talebimizi resmi yazıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Sorunun ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA