MTSO Başkanı Çakır: Gençlerin Mesleki Eğitime Erken Yönlendirilmesi Şart

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, gençlerin meslek sahibi olması için erken yaşta mesleki eğitimle tanışmasının önemine dikkat çekerek, dünyada artık teorik bilginin değil, beceri ve meslek sahibi bireylerin öne çıktığını vurguladı.

MTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak uzmanlarca, 'Longevity Sağlıklı Uzun Yaşam Tıbbı' konulu sunum yapıldı. Ardından meclis üyeleri sektörel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Üyesi Yasemin Taş, kentin sağlık turizmi, tarım, lojistik ve tanıtımıyla ilgili proje önerilerini paylaştı.

"Çocukların mesleğe erken başlaması toplumsal huzur ve ekonomik gelişme sağlar"

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, nitelikli personel bulma konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Bu sorunun en önemli nedenlerinden birinin gençlerin çok geç yaşta meslek eğitimine yönlendirilmesi olduğunu ifade eden Çakır, "Dünya artık teorik bilgilerle iş yapanları değil, beceri ve meslekle iş yapanları talep ediyor. Çocuklarımızı erken yaşlarda mesleki eğitimle buluşturmalıyız" dedi.

Çocukların yaz tatillerinde çırak mantığıyla iş dünyasının içinde yer alabileceği güvenli alanlar oluşturulması gerektiğini belirten Çakır, bu durumun akademik eğitim üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını vurguladı. Çakır, "MESEM'lerin daha etkin çalışmasını sağlamalı, buraya giden çocuklarımızın sayısını artırmalıyız. Bu sistem sayesinde gençlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de üretime katkı sağlıyor" diye konuştu.

"İş dünyası uygun ortam hazırlamalı"

Çocukların yaz tatillerinde güvenli işyerlerinde meslekle tanışmasının önemine dikkat çeken Çakır, anne ve babalara da çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızın bir işi başarmanın, üretmenin ve toplumda saygı duyulmanın tadını erken yaşlarda almasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Artık yeni normaller başlıyor"

Konuşmasında küresel iklim değişikliği konusuna da değinen Çakır, "İklim değişikliğiyle mücadelede önlemleri 30 yıl önce almalıyız. Bugün artık değişen koşullara nasıl uyum sağlayacağımızı konuşuyoruz. 50 derece sıcaklıklarla nasıl başa çıkabileceğimizi düşünmeliyiz" diye konuştu.

Suriyeli işçilerin sektöre katkısına da değinen Çakır, dönüşlerin artmasının iş gücü eksikliği oluşturabileceğini belirtti. Özellikle tekstil sektöründe bu durumun ciddi sıkıntılara yol açabileceğini söyleyen Çakır, meslek liselerinin ve yaz döneminde çıraklık uygulamalarının bu açığı kapatmada önemli olduğunu kaydetti.

Çakır, Mersin'in yıllık 150 milyon adet eşofman üretimiyle ülkenin lideri konumunda olduğunu, üretimin yüzde 35-40'ının ihraç edildiğini ifade etti. Sektördeki gücü artırmak için kümelenmenin ve Tekstil Kent Projesi'nin önemine değinen Çakır, ocak ayında düzenlenmesi planlanan tekstil fuarının da geleneksel hale getirileceğini açıkladı. - MERSİN