MTOSB ve İşkur Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ile İşkur Mersin İl Müdür Vekili Ercan Gön arasında OSB bünyesinde kurulacak olan hizmet noktasının protokolü imzalandı.

MTOSB müdürlük binasında imzalanan protokol ile sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemana daha hızlı ulaşması sağlanacak. İmza töreni sonrasında konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Düzenlenen protokol ile birlikte MTOSB bünyesinde kurulacak olan İşkur hizmet noktasında görevlendirilecek iş ve meslek danışmanları, sanayicilerimiz ile iletişime geçerek, firmaların ihtiyaç duyduğu personel kriterleri doğrultusunda işgücü talebi oluşturup, uygun olan personelleri sanayicilerimize yönlendirecekler. Hizmet noktası, kurum ile sanayicilerimiz arasında köprü görevi üstlenerek istihdamı artırıcı çalışmalar gerçekleştirecek" dedi.

"Kalifiye eleman büyük sorun"

Türk sanayisinin en büyük sorunlarından birisinin kalifiye eleman açığı olduğunu kaydeden Tekli, "Ara eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mühendis var, işletme mezunu var, kısacası üniversite mezunu beyaz yakalı var ama ara eleman yok. Biz bu sorunu çözmek ve sanayicilerimize yetişmiş ara elemanlar yönlendirebilmek adına 2011-2012 eğitim öğretim döneminde, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi faaliyete aldık. Okulumuz ara eleman yetiştirmek düşüncesi ile harekete geçmişken şu an 'aranan elemanlar' yetiştiriyoruz. Burada büyük bir başarı oranı yakaladık. Ama sanayicilerimiz açısından sadece okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz yeterli olmuyor. Bu açıdan İşkur ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz bu çalışma, kalifiye eleman sıkıntısını aşmak adına büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Protokol törenine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyfetullah Işık, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Orgun, Denetim Kurulu üyeleri Bedri Akyüz, Mehmet Atilla, Müteşebbis Heyet üyesi Ali Kıraç, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık katıldı. - MERSİN