MTB'ye güçlü aday

İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adayı olduğunu açıkladı.

İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adayı olduğunu açıkladı.

Adaylığını yaptığı bir basın açıklamasıyla duyuran İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu, göreve geldikleri takdirde ilk hedeflerinden birisinin Buğday Pazarı esnaflarının sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 aydır sahada bulunduğunu kaydederek esnaf ve üreticilerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Leventoğlu, "1 Ekim'de yapılacak olan seçimlerde bizlerde varız. Hem üreticilerimiz, hem esnaflarımız hem de ihracatçılarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek sorun ve sıkıntıları dair birlikte istişarelerde bulunduk. İnşallah sorunlara beraber çözümler üreteceğiz" dedi

Buğday Pazarı esnaflarına öncelik vereceklerini ifade eden Leventoğlu, "Buğday Pazarı esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sıkıntıları inşallah birlikte çözeceğiz. Üreticilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla her daim istişarelerde bulunarak adımlar atacağız. İstişare, ortak akıl bizim olmaz ise olmazımızdır" diye konuştu. - MALATYA