Üye Girişi
Haberi Paylaş

MTB'ye güçlü aday

Ekonomi Haberleri

MTB'ye güçlü aday

İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adayı olduğunu açıkladı.

İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlerinde adayı olduğunu açıkladı.

Adaylığını yaptığı bir basın açıklamasıyla duyuran İş adamı Zafer Cahit Leventoğlu, göreve geldikleri takdirde ilk hedeflerinden birisinin Buğday Pazarı esnaflarının sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 aydır sahada bulunduğunu kaydederek esnaf ve üreticilerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Leventoğlu, "1 Ekim'de yapılacak olan seçimlerde bizlerde varız. Hem üreticilerimiz, hem esnaflarımız hem de ihracatçılarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek sorun ve sıkıntıları dair birlikte istişarelerde bulunduk. İnşallah sorunlara beraber çözümler üreteceğiz" dedi

Buğday Pazarı esnaflarına öncelik vereceklerini ifade eden Leventoğlu, "Buğday Pazarı esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sıkıntıları inşallah birlikte çözeceğiz. Üreticilerimizle, esnafımızla, ihracatçılarımızla her daim istişarelerde bulunarak adımlar atacağız. İstişare, ortak akıl bizim olmaz ise olmazımızdır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title