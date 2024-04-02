YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

MTA, Gaziköy'deki jeotermal alanı ihale edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 1 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Gaziköy'de "48. Etap" olarak adlandırılan bir ruhsatlı jeotermal alanın kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedeli 21 milyon 518 bin lira, geçici teminat bedeli ise 645 bin 540 lira olan sahanın ihalesi, 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Sivas Enerji Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title