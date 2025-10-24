Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulandığı duyuruldu. Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla adım atmaya da hazır olduklarını söyledi.

MOTORİNE TARİHİ ZAM

ABD'nin Rus petrol şirketine getirdiği yasak kararı, Türkiye'deki motorin fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 3 TL 4 kuruşluk zam gelecek. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi.

3 Ekim'de LPG fiyatlarına 1,20 TL'lik zam yapılmış;. 7 Ekim 2025 tarihinde ise benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 52.15 TL

Motorin: 52.27 TL

LPG: 27.08 TL

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 52.31 TL

Motorin: 52.40 TL

LPG: 27.71 TL

ANKARA

Benzin: 53.14 TL

Motorin: 53.42 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 53.73 TL

LPG: 27.53 TL