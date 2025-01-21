Mopaş Marketçilik Halka Arz Sürecine Girdi

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı.

"MOPAS" kodu ile İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla bugün başlayan talep toplama süreci 23 Ocak'a kadar devam edecek.

Halka arz fiyatı pay başına 35 lira olarak belirlenirken, 43 milyon lot sermaye artırımı ve 14 milyon 330 bin lot ortak satış olmak üzere toplamda 57 milyon 330 bin lotluk pay satışa sunulacak. Bu işlemle birlikte şirketin yüzde 21'i halka açılacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 67'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 3'ü Mopaş çalışanlarına ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin lira olması öngörülüyor.

"Bizi farklı kılan taraf, taze gıda reyonlarımız"

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hacı Mustafa Narman, AA muhabirine, şirketi büyütmek ve daha iyi işler yapmak için kuruldukları günden bu yana çabaladıklarını söyledi.

Çok ortaklı şirket olduklarını belirten Narman, toplamda 14 hissedarlarının bulunduğunu kaydetti.

Şirketin marketçilik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve diğer market gıda reyonlarını destekleyecek yatırımları olduğunu anlatan Narman, "Bunları en iyi şekilde yönetmeye ve yürütmeye gayret ediyoruz." dedi.

Narman, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'de toplam 127 mağazayla hizmet verdiklerini, mağazaların 104'ünün İstanbul'da, 23'ünün ise Kocaeli'de bulunduğunu aktardı.

Taze gıda reyonlarında iddialı olduklarını vurgulayan Narman, "Sektörde konumumuza baktığımızda biz lokal, bölgesel zinciriz ama kalite metriklerine, müşteri tercihimize baktığımızda iyi konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Daha çok bizi farklı kılan taraf, taze gıda reyonlarımız, manav, şarküteri ve kasap. Bu konuda iyi, iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ciromuzun önemli kısmını da bu kategorilerden yapıyoruz. Dolayısıyla bu alanları sürekli desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Narman, mağazacılık dışında farklı alanlarda da yatırımları olduğundan bahsederek, Manisa Salihli'de jeotermal kaynaklı 137 bin metrekarelik modern sera alanlarında örtü altı üretim yaptıklarını söyledi. Ayrıca Tekirdağ Hayrabolu'da süt üretim tesisine sahip olduklarını belirten Narman, "Orada da seçkin süt ürünleri olarak çalışıyoruz. Yine şarküteri reyonlarımıza peynir ve türevlerini, süt ürünlerinin türevlerini üretiyoruz ve mağazalarımızda satıyoruz." bilgisini paylaştı.

Halihazırda faaliyette olan 2,5 megavat kapasiteli bir enerji tesisi bulunduğunu, 2025'te 5 megavatlık yeni güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı planladıklarını aktaran Narman, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimlerini artırmak istediklerini kaydetti.

"Halka arzı yeni hedeflerimizi büyütmek için yapıyoruz"

Halka arz gelirlerinin yüzde 75'ini yatırımlarda kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Narman, şu bilgileri verdi:

"Nakit akışı olarak şanslı sektördeyiz. Dolayısıyla nakit akışımızı bugüne kadar iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Halka arzı borç için, borç kapatmak için yapmıyoruz, yeniden, yeni hedeflerimizi büyütmek için yapıyoruz. Sermayenin yüzde 40-45'ini yeni mağaza açılışlarıyla değerlendirmek istiyoruz. Yüzde 15-20'siyle GES yatırımını hayata geçirmek istiyoruz. Yüzde 15'ini tarımsal yatırımlarda kullanmak istiyoruz. Diğer yüzde 15'ini de işletme sermayesi olarak yine şirketin nakit duruşunu sağlamak için kullanacağız. Diğer yüzde 10'unu da teknolojik altyapı ve e-ticaret geliştirme projelerinde kullanmayı hedefliyoruz."

Narman, halka arzın kendileri için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "28 yıllık geçmişimizde çok ortaklı şirket olarak çalıştık. Çok ortaklı kültürümüz olduğu için halka arzdan sonra da yeni yatırımcılarımız, yeni ortaklarımız bizim için çok değerli. Aynı sorumluluğu, aynı ortak değeri her biriyle paylaşarak şirketimizi daha emin yarınlara taşımak istiyoruz. Halka arz konusunda da şirketimizin yüzde 21'ini halka açık hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.