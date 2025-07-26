Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek, Ekonomimiz tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi. Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansını yansıttığı belirtildi. Daha spesifik olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon baskılarını kalıcı şekilde hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikasına bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Kredi notu görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi.Etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

"ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRMEYE KARARLIYIZ"

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

aynn aynn. bende bu bolluk nereden geliyor diyordum. Allah razı olsun moody's. sende olmasan süründüğümüzü düşünüyordum...

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Devlet milleti soyarak büyüyormuş!!!

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıserdar demir:

Vatandaşa olan ek vergiler trafik cezaları ve sayamayacagim onca yükten sonra bu durumu kendi başarı hikayesi gibi görmesi çok komik

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHAKAN ÇAY:

kamu işçisine enflasyon oranında bile zam veremiyorsunuz

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Kamu işçisi işten çıkıp keyfine bakmalı. Parayı ne yapacan. Allah var Allah.

yanıt31
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Allah varken paraya ne gerek var.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme16
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