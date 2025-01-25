Finans devi Türk ekonomisini öve öve bitiremedi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir karar almazken, ülkeye dair periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye'nin güçlü ekonomisi, iyileşen para politikaları ve enflasyonun düşüşü gibi faktörler vurgulandı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. Moody's, 16 Ocak'ta yapılan periyodik değerlendirmeye ilişkin açıklama yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notlarının, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiği aktarıldı.

TÜRK LİRASINA KARŞI GÜVEN ARTTI

Açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun, yurt içi kredi büyümesini sınırladığı ve Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı, enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği belirtildi. Enflasyondaki düşüşün bu yıl da devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30'a gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı vurgulandı.

"MALİ DURUŞ BİRAZ DAHA KISITLAYICI HALE GELECEK"

Açıklamada, mali duruşun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiği belirtilerek, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu desteklemesinin öngörüldüğü bildirildi. Moody's'in açıklamasında, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden, enflasyonu sürekli olarak düşüren, ekonominin kalıcı olarak dolarsızlaştırılmasını sağlayan ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği aktarıldı.

EN SON TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmişti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmişti. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor. Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 25 Temmuz'da yapması bekleniyor.

Finans devi Türk ekonomisini öve öve bitiremedi
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıE C:

Verdiğimiz vergiyi bi belseler attığımız adım vergi

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Haber YorumlarıH O:

Gelde bunu bizdeki nankör itlere anlat naletlenmiş bir toplum hiç bir şeye inanmaz sevinmezler hep aç hep nankör ve hainler ne içerde ne dişarda hiç bir iyi habere inanmazlar hep karamsar ve hainlik peşindeler ö yüzünden mutlu olamiyorlar

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Şaka mı buuuu???

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Haber YorumlarıHalil Yılmaz:

Zaaaaaaa

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Tabiki övecekler. Bu işleri para ile yapıyorlar. Değirmenin suyu nereden geliyor ki? Hem överim, hem döverim demişler. Övüyor, ama puanimiz SIFIR. Yemek programlarında ki gibi.cok güzel olmuş ama puanım 10 üzerinden 4. Geçin dalganızı bakalım bizimle EKONOMİ ekibi.

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

moody Akp li galiba

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