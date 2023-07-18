MKE ve SAHA İstanbul Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmasında Bir Araya Geldi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ile SAHA İstanbul işbirliğiyle savunma sanayisi sektör temsilcileri, tedarikçi buluşma etkinliğinde bir araya geldi. Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci, buluşmanın önemine dikkati çekti, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ile SAHA İstanbul işbirliğiyle savunma sanayisi sektör temsilcileri, tedarikçi buluşma etkinliğinde bir araya geldi.

Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci, ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte, buluşmanın önemine dikkati çekti, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Tüfekci, "MKE-SAHA İstanbul Tedarikçi Buluşması"nda savunma sanayisi ekosisteminin politikası olan tedarikçi yaygınlaştırma, birlikte katma değer üretme ve işbirlikleri yapma, iş ortaklıkları kurma adına gerekli adımların temellerini attıklarını söyledi.

Bu organizasyonda kendilerine destek olan tüm tedarikçilere ve SAHA İstanbul'a teşekkür eden Tüfekci, "MKE'nin köklü geçmişiyle, tedarikçilerin sergilediği üretim kabiliyeti, teknoloji ve yetenekleriyle kurumun üretim kapasitesini ve ihracatı artırma gibi hedeflerimiz var." dedi.

Tüfekci, organizasyonda yaklaşık 600 tedarikçinin olduğunu ve katılımcı sayısının 1200 civarını bulduğunu bildirdi.

En önemli amaçlarından birinin yüksek katma değer üretmek olduğunu vurgulayan Tüfekci, üretim teknolojilerinde süreçleri hızlandıran otomasyon gibi faaliyetlere önem verdiklerini dile getirdi.

MKE, firmaların yeteneklerini tanımak istiyor

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de tedarik süreçlerinden beklentilerini anlattı.

Organizasyona MKE'nin daha önce çalıştığı, bildiği firmaların çağırılmadığını ifade eden Keleş, etkinlikte potansiyel olarak diğer savunma sanayi firmalarına da çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının "network"ünde bulunan, SAHA İstanbul bünyesinde olan firmaların davet edildiğini belirtti.

Keleş, firmaların yeteneklerini tanımak istediklerini dile getirerek, ihtiyaç duydukları konularda daha geniş tedarikçi ağına hitap ederek, rekabetçi, teknoloji yoğun, maliyet etkin ürünleri tedarik etmek istediklerini söyledi.

Yeni keskin nişancı tüfeklerinin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergileneceğini belirten Keleş, geliştirdikleri yeni ürünün de ilk defa bu fuarda görücüye çıkacağını bildirdi.

Keleş, bu ürünün silahlı kuvvetlere yetenek kazandırmasının yanında ihracat potansiyelinin de yüksek olacağını ifade etti.

8 ülkeyle görüşmeler devam ediyor

Bu yıl şu ana kadar ihracatın 400 milyon doların üzerine çıktığını, özellikle hat kurulumlarıyla ilgili kurumun ciddi ihracat potansiyeli yakaladığını dile getiren Keleş, halen 3 ülkeye hat kurulumunun devam ettiğini, 8 ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Keleş, dost ve müttefik ülkelerle ortak üretim konusunda da gayretlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Keleş, buralardan 1-2 gün içinde güzel haberlerin alınacağını ifade etti.

Keleş, Ukrayna'ya doğrudan bir mühimmat satışlarının söz konusu olmadığını, bu konuda görüşmelerinin bulunmadığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından MKE yetkilileri ve tedarikçi olmak isteyen firmalar birebir görüşmeler yaptı.