Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Fuarı'nda Dijital İkiz ve Yapay Zeka Çözümlerini Sergileyecek

Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Fuarı'nda Dijital İkiz ve Yapay Zeka Çözümlerini Sergileyecek
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Mitsubishi Electric Türkiye, 28-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek WIN Eurasia Fuarı'nda dijital ikiz ve yapay zeka çözümlerini tanıtacak. Şirket, '5G Arena & Endüstriyel Yapay Zeka' alanında robot teknolojileri ve simülasyon yazılımlarını sergileyecek.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, WIN Eurasia Fuarı'nda dijital ikiz ve yapay zeka teknolojilerine odaklanan çözümlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28-31 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda yer alacak Mitsubishi Electric Türkiye, "5G Arena & Endüstriyel Yapay Zeka" özel alanı kapsamında robot teknolojileri ve ICONICS yazılım çözümlerini tanıtacak.

Şirketin fuarda öne çıkaracağı, "Smart Cell: Digital Twin Monitoring (Akıllı Hücre: Dijital İkiz İzleme Paneli)" isimli uygulama sayesinde üretim süreçlerinin dijital ikiz teknolojisiyle nasıl anlık olarak izlenebildiği katılımcılarla paylaşılacak.

ICONICS SCADA altyapısıyla geliştirilen bu simülasyon, "Sanayi 4.0"ın sunduğu olanakları ortaya koyacak. Bu kapsamda dijitalleşmenin bir diğer önemli ayağı olan sanal simülasyon ortamları da ziyaretçilere tanıtılacak.

Aynı zamanda şirketin 3D simülasyon yazılımı "MELSOFT Gemini" sayesinde ziyaretçiler, otomasyon süreçlerinin sanal ortamda nasıl çalıştığını birebir gözlemleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, fuarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Geçgel, "Fabrika otomasyon sistemlerimizde sunduğumuz ileri teknolojilerle, endüstriyel dijitalleşme sürecine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl standımızda; akıllı üretimden yapay zekaya, dijital ikiz teknolojisinden entegre otomasyon çözümlerine kadar birçok yeniliği ziyaretçilerimizin birebir deneyimleyebileceği bir ortam sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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