Mısır ve BAE, 10 Gigawatt Kapasiteli Rüzgar Enerjisi Santrali İçin Anlaştı

Mısır Elektrik Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yenilenebilir enerji geliştiricisi Masdar arasında, Yukarı Mısır'ın Sohag vilayetinde bir rüzgar enerjisi santrali kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, rüzgar enerjisi santralinin 10 gigawatt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Mısır Elektrik Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yenilenebilir enerji geliştiricisi Masdar arasında, Yukarı Mısır'ın Sohag vilayetinde bir rüzgar enerjisi santrali kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Mısır kabinesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Salı günü imzalanan ve değeri 10 milyar ABD dolarını aşan anlaşma kapsamında, rüzgar enerjisi santralinin 10 gigawatt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu proje Mısır'daki yenilenebilir enerji sektörünün doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetini gösteriyor" dedi.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber, rüzgar santralini hem stratejik bir proje hem de bu alanda Afrika ve dünyadaki en büyük projelerden biri olarak nitelendirdi.

Rüzgar enerjisi santrali tamamlandığında yılda 47.790 gigawatt saat temiz enerji üretecek. Böylece Mısır'daki karbondioksit salınımı yaklaşık yüzde 9 oranında azalacak ve ülkenin yıllık doğal gaz tüketim maliyetinde yaklaşık 5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Bu proje Mısır ve BAE arasındaki tarihi ilişkilerin bir uzantısı olmakla beraber iki ülke arasındaki verimli ve yapıcı işbirliği bağlarını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)