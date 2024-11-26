Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Alım gücünün enflasyon nedeniyle her geçen gün azalması çalışanlara zor günler yaşatırken; asgari ücrete yapılacak zam oranı merak konusu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret belirleme toplantıları için geri sayım başlarken; gözler yapılacak toplantılara çevrildi.

TOPLANTI İÇİN TARİH VERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Işıkhan komisyonun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Yıl sonu enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi arasında bir noktanın belirlenebileceği konuşuluyor. Bu senaryo için yüzde 30'luk ücret artışı konuşulurken; iş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

İşçi sendikaları ise asgari ücretin yoksulluk sınırına çekilmesini talep ediyor. Yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 lira.

4 DEFA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

İŞÇİ, PATRON VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.