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Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı için gözler bugün açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranına çevrildi. Bugün saat 10.00'da açıklanacak veriyle, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Bugün aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

YÜZDE 6'LIK BİR ZAM EKLENECEK

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur emeklisi 17.586 TL maaş alıyor. Burada %12,26 farkla birlikte yeni maaş 19.742 TL olarak güncellenecektir.

Bekar bir memurun maaşı 36.236 TL'den 40.678 TL'ye, evli bir memurun maaşının 39.205 TL'den 44.011 TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMustafa Çataklı:

İnsanlarin merakla beklediği bir şey yok açıkçası,oran belli 1.61:) Memur da ne alacağını birkac lira eksik fazla biliyor emekli de ne alacağını biliyor...

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Abdullah Öcalanı çıkarıp mecliste koltuk verecek bu hükümet anlaşıldı yarında çıkıp FETÖ'den özür diler ve yine aktroller siZ reisin planını bilmiyorsunuz der, Allahım neler görüyoruz sen aklımızı koru

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Haber YorumlarıVEFA:

Ampulcüler şimdilerde, aşkımız bir masalmış, bittiğimde anladım!.. Diye diye geziyor sokaklarda. Emekliyi de, asgari ücretliyi de bitirdiniz. Sıra memurlarda!!

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

En düşük memur maaşının yani hizmetli maaşının 50 bin lira olması lazım, insanlar bu parayla temmuz ayına kadar geçinecek, hayat şartları çok zor.. her gün her şeyin fiyatı değişiyor, daha ocak maaşını almadan zamlar gelmeye başladı bile.. acil acil çare gerekiyor !

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

maaşlara zam yaptıktan sonra doğalgaz ve elektrik faturalarına %50 indirim yapılsın, halk biraz nefes alsın !!

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Haber YorumlarıMustafa Çataklı:

Sokaktaki vatandaşın çok merak ettiği bir durum var: Hee ay enflasyon tahmininde bulunan bu 'EKONOMİST'ler kim? Bu ekonmistler kime ve neye göre tahminde bulunuyor? ENAG ve TÜİK binlerce insanı gorevlenderiyor, sokak sokak geziyorlar.Peki bu kıymetli ekonomistlerin dayanak noktası nedir?

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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Stalinin yolunmus tavuk projesininin aynısı bize uygulanıyor ve zubuk filmi aynı yöntem bir halk bu kadar sessiz olmamalı ve de korkak yoksa sonu ezilmek ve kölelik

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