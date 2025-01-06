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Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Yılın ilk toplantısında en düşük emekli maaşına zam, memur ve emekliye refah payı en kritik başlıklar olarak göze çarparken terörle mücadele ve Suriye konusu da masadaki konular arasında yer alıyor. Alınan kararları Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME BEKLENTİSİ VAR

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Yine memur ve emekliye refah payı da en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

SURİYE ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DA MASADA

Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da Kabine'de konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

ERDOĞAN KARARLARI DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

reis seçimde milyonlara muhtaçken. milyonlar reise muhtaç oldu adalet işte. emekli memur işçi hepsi reisin eline muhtaç bırakıldı..

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

Evet oleyyyy yeni fikralara hazır olun..

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

gazoz parasına gideriz

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Haber YorumlarıMustafa hakkı Furuncu:

Ne için anlamadım

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

memura emekliye zam yapsinlar

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

kasikla verip kepceyle geri aliyorsunuz

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Haber YorumlarıHüseyin Güngör:

Çin âli den masallar

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

memura asgari ücrete zam yapıldı bir yanda da zamlar patır patır düşüyor yani ne anladım bu zamdan ne memur maaşına asgari ücrete zam yap ne de yiyecek içecek her türlü gıdaya da zam yapma hiç olmazsa ya onu da yapma onu da yapma ya bunun garanti

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

dilenci muamelesi yapıyorlar artık TÜİK %11.5 i pasliyor, kabine bunu az vulur birqz arttırır... iyi polis kötü polis oyunu ile bu iş böyle gider

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bir halt çıkmaz, biz çalışanımızı ezdirmeyiz gibi bildik laflardan başka şeylere ihtiyacımız var.

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