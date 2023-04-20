- Milyon dolarlık düğün organizatörleri KKTC'de buluştu "Hedef, dünyada 400-450 milyar dolar hacmi olan düğün destinasyonlarını Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmak" Milyon dolarlık düğünleri organize eden dünya devleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

- Milyon dolarlık düğün organizatörleri KKTC'de buluştu

"Hedef, dünyada 400-450 milyar dolar hacmi olan düğün destinasyonlarını Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmak"

LEFKOŞA - Milyon dolarlık düğünleri organize eden dünya devleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Türkiye ve KKTC'nin ünlü otellerinin tanıtım için yarıştığı, kraliyet ailesi ve dünyaca ünlü isimlerin davet ve düğünlerini yapan organizatörlerin buluştuğu çalıştayda hedefin, dünyada 400-450 milyar dolar hacmi olan düğün destinasyonlarını Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmak olduğu ifade edildi.

Dünyada ekoturizmden sonra 450 milyar dolar ticari hacme sahip destinasyon düğün firmaları, Uluslararası Organizasyon ve Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği ev sahipliğinde Kıbrıs'ta buluştu. 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen düğün organizatörleri buluşmasında, 80 ülkeden 250'ye yakın dünyanın en iyi destinasyon düğün planlayıcıları, yıldızlaşmış 20'yi aşkın konuşmacı, Hindistan'ın en varlıklı ailesinin mensubu Udaipur Prensi Maharaca Lakshyaraj Singh Mewar, İspanya Kraliyet Ailesi'ne mensup Tamara Czartoryska'nın da bulunduğu kraliyet ailesi mensupları, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakan Yardımcısı Mustafa Köprülü ile çok sayıda üst düzey bürokrat bir araya geldi.

Mevcut ve yeni lokasyonlarla sektördeki yenilikler ele alındı

IADWP Avrasya Başkanı Murtaza Kalender'in öncülüğünde, Hindistan GEWC Başkanı Vijay Bokaria iş birliği ile buluşan katılımcı firmalar, 2023 yılı düğün sezonunda mevcut lokasyonlarla birlikte yeni lokasyonları ve sektördeki yenilikleri değerlendirdi. Destination Wedding Conference-B2B Networking Event in North Cyprus buluşmasında sektörün enleri arasında yer alan Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sektör temsilcisi çalıştaya katkıda bulundu. IADWP Avrasya Başkanı Kalender'in açılış konuşmasının ardından sektör temsilcileri sırayla konuşma yaptı. Açılış seremonisinin ve kurdele kesiminin ardından öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlarda dünya genelinde gerçekleştirilen düğünlerle ilgili yeni trendler değerlendirildi.

"450 milyar dolarlık hacmi ülkelerimize kazandırmak"

IADWP Avrasya Başkanı Kalender çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan ile iş birliği yapıyoruz. Hindistan'ın en büyük düğün planlayıcıları Türkiye'ye ve Kıbrıs'a geldi. Çok güzel bir çalıştay ve paneller yaptık. İkili görüşmeler gerçekleştirdik. Amacımız dünyada 400-450 milyar dolar hacmi olan düğün destinasyonlarını Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmak olacak. Düğünlerde lüksün sınırı yok. 50 milyona dolara bir düğün yapıldığını biliyorum. Ama ortalama 1 milyon doların altına da inmiyor. Çok yakında çok büyük düğün organizasyonlarını bundan böyle Kıbrıs'ta ve Türkiye'de de görebileceğiz" dedi.

"Lüks düğünlerin sayısı artacak"

Hindistan GEWC Başkanı Vijay Bokaria, "Kıbrıs çok güzel ve fantastik bir yer. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta oteller çok lüks. Çok önemli düğün destinasyonları ile bölgemizde güzel işler yapacağız. Buraya gelen insanlarımız güzel işler alacak. Kıbrıs'taki ortaklarımızla iş birliğimiz de çok güzel olacak ve 500 kişilik lüks düğünleri daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

"Kıbrıs'ta düğün yapmak ayrıcalıktır"

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Çok güzel bir etkinliğe hep birlikte ev sahipliği yaptık. Kıbrıs'a gelen herkes bizler için ev sahibidir. Önümüzdeki süre içerisinde karşılıklı ziyaretlerle KKTC'nin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü de yaşamak ve düğünlerini burada yapmak bir ayrıcalıktır diyerek evlenecek tüm çiftleri buraya bekliyoruz. Özellikle Hint düğünlerinin burada yapılması konusunda söz aldık. Önümüzdeki süre içerisinde çok daha fazla şekilde güzellikler içerisinde birlikte olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

4 gün süren çalıştay; paneller, ikili görüşmeler, gala yemeği ve Kıbrıs gezisinin ardından sona erdi.