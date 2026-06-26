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Milas'ta 'Tarla Balıkçılığı' için ortak akıl toplantısı

Milas'ta 'Tarla Balıkçılığı' için ortak akıl toplantısı
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Milas'ta tarla balıkçılığı üreticileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Milas ilçesinde faaliyet gösteren tarla balıkçılığı üreticileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Kendine özgü acı ve tuzlu su kaynaklarının kullanıldığı toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapılan bölgede gerçekleştirilen toplantıda, tarla balıkçılığına ilişkin güncel mevzuat değişiklikleri ele alındı. Ayrıca "Tarla Balıkçılığının YAS-YÜS ve Toprak Kirliliğine Etkisinin Araştırılması Raporu" kapsamında önerilen kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları değerlendirildi.

Toplantıda üreticilerin talepleri de dinlenirken, özellikle kanal temizlikleri konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Sektör temsilcileri ile yapılan istişarelerde, tarla balıkçılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için atılması gereken adımlar görüşüldü.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle iş birliği içerisinde tarla balıkçılığının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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