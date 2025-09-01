Milas'ta Sosyal Yatırımlara 10 Milyon TL Destek

Milas'ın köylerinde son yıllarda eğitimden altyapıya, kültürden çevreye kadar pek çok sosyal yatırım dikkat çekiyor. Okul ve öğretmen lojmanı tadilatları, ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımları, su ve yol altyapısı gibi projelerle bölgeye destek veren Yeniköy Kemerköy Enerji, son bir yılda sosyal etki alanındaki köylere yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde katkı sağladı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, sağladığı istihdam ve yatırımlarla faaliyet gösterdiği Milas'ta köyden kente göçün önüne geçerek kırsal kalkınmaya destek veriyor. Çalışanlarının yüzde 85'i Milaslı olan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanı ve onların aileleriyle birlikte 100 bin kişilik bir ekosistemin geçim kaynağını oluşturuyor.

"Sadece bugünü değil, Milas'ın geleceğini de güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Bölge ekonomisine sadece tedarik zinciri aracılığıyla aylık 210 milyon TL, yıllık bazda ise 2,5 milyar TL katkı sağladıklarını söyleyen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, "Bizim için asıl değer, bölge halkının yaşamına dokunabilmek. Sosyal projelerle sadece bugünü değil, Milas'ın geleceğini de güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Köylere sosyal yatırım hamlesi

Yapılan açıklamaya göre, son bir yılda bölgedeki köylere yapılan sosyal desteklerin tutarı 10 milyon TL'yi buldu. Bu destekler arasında okul ve öğretmen lojmanlarının tadilatı, kırtasiye yardımları, köylerin su ve yol altyapısına yönelik yatırımlar, tarımsal sulama imkanları, kültürel etkinliklere sponsorluklar ve arkeolojik kazılara sağlanan destekler öne çıktı.

Milas'ın çehresi değişti

2025 yılı itibarıyla Bozalan'dan Çamköy'e, Çiftlikköy'den Türkevleri'ne kadar birçok köyde okulların ve öğretmen lojmanlarının onarımı yapıldı. Hüsamlar'da köyün en büyük sorunlarından biri olan içme suyu için 30 tonluk yeni bir depo kuruldu, Çakıralan'a 3 bin metrelik temiz su hattı döşendi.

Çocuklara ve eğitime kesintisiz destek sağlanıyor

Son üç yıldır bölgede yer alan 15 köy ilkokulunda toplam 750 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını, köylerdeki öğretmen lojmanlarını yenilediklerini belirten Eroğlu, "Yalnızca ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, köylerin sosyal hayatına ve eğitime de yatırım yapıyoruz. Öğretmenlerimizin tadilatları tamamlanan lojmanlarında daha iyi koşullarda yaşamaya başlamaları, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması ve böylelikle köylülerin memleketlerinde yaşamaya devam edebilmesi bizim için en büyük motivasyon kaynağı" dedi.

2014 yılından bu yana Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kurtarma kazılarına yaklaşık 9,1 milyon dolar kaynak aktaran şirket, Başkent Üniversitesi Keramos yüzey araştırmalarına da sponsorluk desteği sağlıyor.

Çevre ve kriz yönetiminde kritik rol

2024 yazında bölgede çıkan 20'den fazla orman yangınına doğrudan müdahale eden şirket, yangınların büyümesini engelleyerek Milas için hayati bir süreci başarıyla yönetti.

Bütün bu yatırımların en önemli sonucu ise köy halkının kendi topraklarında kalabilmesi. Şirketin sağladığı istihdam, ekonomik katkı ve sosyal desteklerle, köylüler göç etmek yerine, doğdukları topraklarda yaşamlarını sürdürebiliyor. - MUĞLA