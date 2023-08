Milangaz, Stevie International Business Awards'ta iki altın ödül kazandı

LPG markası Milangaz, marka relansman kampanyası ile 'İş Dünyasının Oscar'ı' olarak değerlendirilen Stevie International Business Awards'ta iki farklı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Marka relansman kampanyası ile Milangaz, Stevie International Business Awards'ın Marketing Campaign of the Year 'Yılın Pazarlama Kampanyası (Endüstriyel)' ve Re-Branding/Brand Renovation of the Year 'Yılın Marka Renovasyonu/Yeniden Marka Konumlandırma' kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.

İLETİŞİM STRATEJİSİ, LOGOSU VE KURUMSAL KİMLİĞİ YENİLENDİ

Milangaz, 2022 yılında marka iletişim stratejisini, logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi. Marka relansman kampanyası ile de yeni marka yolculuğunda genç, dinamik ve çevreci yapısının yanı sıra güven duygusunu ön plana çıkarıyor.

Milangaz'ın yeni marka yolculuğunun reklam kampanyasında yer alan reklam filmleri ise 'Milangaz yanında her şey yolunda' mottosunu tüketicilere ulaştırıyor.