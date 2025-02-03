Migros, SBTi'dan Karbon Azaltım Planlarına Tam Onay Aldı

Migros'un İyi Gelecek Planı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için yürüttüğü karbon azaltım çalışmaları, bu alanda dünyanın en saygın otoritelerinden Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) tam onay aldı. SBTi'nin doğrulama sürecinin sonunda, Migros'un uzun ve kısa vadeli tüm hedef ve çalışmaları 260 kriterde değerlendirmeye alındı. Hem 2030 karbon emisyonu azaltım hem de 2050 net sıfır hedeflerinin tutarlılığını ve metodolojisinin doğruluğunu onaylatan Migros, Türkiye'den bu global onayı alabilen ilk ve dünyadaki 26'ncı gıda perakendecisi oldu.

İyi Gelecek Planı doğrultusunda bilimsel temelli sürdürülebilirlik hedefleriyle gıda perakende sektörüne öncülük edenlerden Migros, alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) karbon azaltım hedeflerine tam onay aldı. Yapılan açıklamaya göre şirket, sektöründeki çıtayı da yükselterek, Türkiye'de SBTi tarafından kısa ve uzun vadeli hedeflerinin tamamı onaylanan 7 şirket arasında ilk gıda perakendecisi oldu. Şirketin onaylanması ile tüm dünyada bu kapsamda onay alabilen gıda perakendecisi sayısı 26'ya yükseldi.

Sürdürülebilirlik anlayışının Migros'un iş modelinin merkezinde yer aldığını belirten Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan '2025 Küresel Riskler Raporu'nda 10 yıllık gelecek için öngörülen ilk 4 risk, çevre ve iklim konularıyla ilgili. Biz de Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda bu kapsamda önemli yatırımlar yapıyor, gerçekçi ve somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yönelik gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın yanında sürdürülebilir su yönetimi, gıda israfıyla mücadele ve plastik atıkların azaltılması için takip ettiğimiz değer oluşturan modellerle ekosistemimizi koruyacak önlemler alıyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin ilk olarak tarım ve su kaynaklarını etkilediğini belirten Tort, "Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında verdiğimiz taahhütler ve gerçekleştirdiğimiz hedeflerle tarımın geleceğine yatırım yapıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve yerli ürünlerin üretiminin Anadolu'nun bereketli topraklarında çoğaltılması için birçok önemli proje yürütüyoruz. Şirket olarak önceliğimiz, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya olan kesintisiz erişimini güvence altına almak" dedi.

Özgür Tort, sözlerine şöyle devam etti: "SBTi'dan aldığımız onayla, iyi gelecek planımızda yer alan iklim yol haritamızdaki bilimsel temelli metodolojimizin doğruluğu, yakın ve uzak vadeli karbon net sıfır hedeflerimizin tutarlılığı ve güvenilirliği dünya normunda tescillendi. Şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3'ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçlıyor. Bunun için de art arda güneş enerjisi santralleri devreye almaya başladık. Migen iştirakimiz, bu yolda önemli yatırımlar yaparak aynı zamanda enerji verimliliğini de artırıyor. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmaların somut adımlarla ilerlemesi için önce bilimsel verilere dayanarak mevcut konumuzun belirlenmesi, ölçülmesi ve doğrulanması gerekli. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz oranlar, gelecekte yapacağımız somut çalışmaların da kanıtı. Her yıl büyüyen bir şirket olmamıza karşın, son üç yılda doğrudan karbon emisyonları azaltım hedefimizin 1/3'ünü aştık. Bilimsel verilerle 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonunda toplam yüzde 42 azaltım, 2050 yılına da Net Sıfır hedefleri için somut adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede topyekün bir etki oluşturmak için iş ortaklarımızla çalışıyoruz."

Şirket, Tedarikçileri ile Sürdürülebilirlikte Topyekün Etki için Çalışıyor

Açıklamaya göre şirket, 2050 karbon Net Sıfır hedeflerine ilerlerken, hedefleri arasına tedarikçileri ile birlikte dolaylı emisyonlarını 2033 yılı sonuna kadar yüzde 32 azaltımı da ekledi. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan Migros, CDP 2023 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinden birden en yüksek not olan 'A' alarak 'Global A Listesi'ne Türkiye'den giren 5 şirketten biri konumunda. - İSTANBUL