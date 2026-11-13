Microsoft, 70'ten fazla ülkede aksayan hizmetlerde iyileşme sağlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bazı hizmetlerinde yaşanan erişim sorununun ardından hizmetlerinin genelinde geniş çaplı iyileşme ve istikrar sağlandığını bildirdi.

Microsoft'tan bazı hizmetlerinde yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın müşteriler ve iş ortakları üzerinde yol açtığı aksaklıktan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, kullanıcıların şirketin hizmetlerine duyduğu güvenin ve bu güvenin beraberinde getirdiği sorumluluğun son derece ciddiye alındığı ifade edildi.

Hizmetlerin genelinde geniş çaplı bir toparlanma ve istikrar gözlemlendiği aktarılan açıklamada, kesintinin siber faaliyetler veya yapay zekayla bağlantılı olmayan teknik bir sorundan kaynaklandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, sorunun daha önce gerçekleştirilen bir ağ kapasitesi yükseltme çalışması sırasında ortaya çıktığı ve yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından kendini gösterdiği, temel sorunun giderildiği, henüz hizmetleri yeniden sağlanmamış müşteriler ve bölgeler için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Talebin büyüklüğü nedeniyle hizmetlerin kademeli olarak yeniden devreye alındığı kaydedilen açıklamada, her aşamada sistemlerin istikrarının doğrulandığı, bu yaklaşımın süreci uzatmasına rağmen hizmetlerin istikrarlı şekilde yeniden sağlanmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin incelemesinin tamamlanmasının ardından bir rapor yayımlayacağı ifade edildi.

Saatler süren kesinti, dünya genelinde şirketlerin ve kamu kurumlarının faaliyetlerini aksatmıştı

Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde 12 Kasım'da erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başlamıştı.

Microsoft'tan yapılan önceki açıklamalarda, birden fazla bölgedeki altyapının belirli bölümlerinde yük artışı tespit edildiği ve bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtilmişti.

Artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığı ifade edilen açıklamalarda, söz konusu sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışmalar yürütüldüğü kaydedilmişti.

Saatler süren kesinti sırasında 70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar erişim sorunları bildirmiş, dünya genelinde kamu kurumları ve şirketlerin faaliyetlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Outlook ve Teams gibi iş dünyasında yaygın olarak kullanılan hizmetlerdeki sorunlar, kullanıcıların e-postalarına erişme, takvimlerini yönetme ve çevrim içi toplantı düzenleme gibi işlemlerini aksatmıştı.

Kaynak: AA