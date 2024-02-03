Meyvesi yüz güldürmedi kabuğu altın oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında kalan ve para etmeyen narenciyenin kabukları kurutulup satılınca kilosu 20 liradan satılıyor.

Çukurova'da bu yıl narenciye ürünlerinin kilo fiyatı bahçede 1 lira, hatta limonun kilo fiyatı 1 liranın da altına düştü. Narenciyenin meyvesi bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmeyince vatandaşlar kabuğunu kurutup satmaya başladı. Kozan'da Turunçlu Mahallesi Konak köyü sakinleri aileleri ile birlikte limon, portakal ve turunç kabuklarını soymak için seferber oldu. Dalında 1 TL'den alıcı bulamayan narenciye ürünlerinin kabuklarını soyup çamaşır gibi asıp kurutarak kilosunu 18-20 TL arasında satmaya başladı. Narenciye kabukları kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor.

Limon, portakal ve turunçları römorklar ile evlerinin bahçesine taşıyan Turunçlu Mahallesi sakinleri evleri önünde aileleri ile birlikte günlük yaklaşık 200 kilogram narenciye ürünün kabuklarını önce soyuyorlar ardından kuruması için çamaşır ipine bin bir emekle diziyor.

Mahalle sakinlerinden Suzan Yıldırım burada ziyan olmaması için limon kabuklarını soyduklarını kaydederek, "Torunlarım getiriyor biz soyup kurutuyoruz. Meyvenin fiyatı dalında 1-2 TL, kabuğunu 20 TL'ye kadar satıyoruz. Ağaçta kalsa çiçeğine zarar yere dökülse toprağa bizde böyle ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

Ahmet Yeğenoğlu ise, "Her ev yaklaşık 500 kilogram narenciye kabuğunu soyarak ekonomiye kazandırıyor. Bahçede dalında kalması ağaçlara ve bahçeye büyük zarar. Çukurova'da Şubat ayında kısa kollu ile geziyoruz. Bir ay sonra narenciye çiçek açacak toplanması lazım. Bizde kabuklarını soyarak limon portakal turunçları ekonomiye kazandırıyoruz" diye konuştu.

Okulların tatil olmasını bilen mahallede ki öğrencilerde ailelerine narenciye kabuklarını soymada yardım ederek okul harçlıklarını çıkarıyor.