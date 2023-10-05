MEVKA, Karaman'da İmalat Sanayi Projelerine Destek Vermeye Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Konya- Karaman Bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkına Ajansı (MEVKA) tarafından 2023 Yılı içerisinde ilan edilen İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı çerçevesinde başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. Bu istikamette Karaman'da faaliyet gösteren Rulmek Hırdavat tarafından hazırlanan Zincir Kızagı ve Sürtünme Profilleri İmalatı Projesi ve yine Karaman'da faaliyet gösteren Sosyete Un tarafından hazırlanan Ürün Çeşitlendirmesi ile Pazar Payımızı Artırıyoruz Projesi'nin sözleşmeleri MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve firma yetkilileri tarafından imzalandı.

Ajans olarak imzaladıkları sözleşmelerin ardından projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Ajans olarak, 2023 yılı içerisinde bölgemizde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılması amacıyla KOBİ'lere yönelik ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazanan projelerle sözleşme imzalamaya devam ediyoruz. Bugün ise Karaman ilimizde makine ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren iki firmamızla sözleşme imzalayarak projelerin startını vermiş bulunuyoruz. İlk olarak imzaladığımız ve Ajansımız tarafından yaklaşık 1,1 milyon TL kaynak tahsis edilen Zincir Kızagı ve Sürtünme Profilleri İmalatı Projesi çerçevesinde CNC router, CNC torna tezgahı ve panel ebatlama makinesi gibi firmamızın üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu ekipmanların alımı gerçekleştirilecektir. Firmamızda bu makineler olmadığı için yapılması gereken işlemler hizmet satın alınarak yaptırılmakta bu da firmamız açısından büyük kayıplara yol açmaktadır. Ajansımız desteğiyle ihtiyaç duyulan makine ve ekipman alımlarının yapılmasıyla birlikte üretim kapasitesi yüzde 30 artırılacak ve 20 yeni ürün kalemi üretilecektir. Bu proje, firmanın üretim kapasitesini ve ihracat hacmini artıracak olması bakımından son derece önem arz etmektedir. Sözleşmesini imzaladığımız bir diğer proje olan Ürün Çeşitlendirmesi ile Pazar Payımızı Artırıyoruz Projesi ile de elektronik paketleme ünitesi satın alacaktır. Ajansımız tarafından bu projeye tahsis edilen kaynak ise yaklaşık 1.25 milyon TL'dir. Mevcut durumda 25 ve 50 kiloluk ürünlerin paketlere konulması, tartımı ve ambalajlanması el ile yapılmakta bu da hem zaman hem de verim kaybına neden olmaktadır. Otomasyon sisteminin kurulmasıyla birlikte ölçüm ve ambalajlama artık otomatik olarak yapılacak bundan sonra 5, 10 ve 25 kilogramlık kraft kağıtlarda torbalama işlemi de yapılabilecektir. Dolayısıyla ürün çeşitlendirmesi yapılmış olacak bu da firmanın müşteri portföyünün genişlemesine ve pazar payının artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması sağlanacaktır. Kurum olarak, Bölgemizde yer alan firmalarımızın ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirecek, üretim, istihdam, verimlilik ve ihracat süreçlerine büyük katkılar sunacak olan bu projelere destek vermekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, hayata geçirilecek olan projelerin firmamız, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA