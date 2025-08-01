Metro Türkiye, Sürdürülebilir Ürünler Kataloğu'nun Yeni Edisyonunu Yayınladı

Metro Türkiye, ilk kez 2022'de yayınladığı Sürdürülebilir Ürünler Kataloğu'nu genişletilmiş içeriğiyle yeniden sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda ve gıda dışı olmak üzere 200'ü aşkın ürünün ve çözüm önerilerinin yer aldığı katalog, "Bir tabak yarını değiştirebilir mi?" sorusundan yola çıkarak yeme-içme sektörüne sürdürülebilirliğin pratiğe dökülebileceği güçlü bir yol haritası sunuyor.

İklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevresel kirlilik ve artan tüketici duyarlılığı, yeme-içme sektörünü daha sürdürülebilir modeller geliştirmeye yönlendiriyor.

Profesyonellik odağıyla yeme-içme sektörünün en yakın iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye, bu alanda öncü bir rol üstlenerek yalnızca ürün tedarikiyle değil, bilgi ve uygulama desteğiyle de sektörün sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sağlıyor.

İlk kez 2022'de yayınladığı Sürdürülebilir Ürünler Kataloğu ile yeme-içme sektöründe sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesine katkı sunan Metro Türkiye, yeni ürünlerle daha da genişleyen bu önemli çalışmanın yeni edisyonunu yayınladı.

Yeni kataloğunda gıda ve gıda dışı olmak üzere 200'ü aşkın ürünün yanı sıra işletmelere sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik edecek stratejik bilgiler de sunan katalogda, gıda atıklarının azaltılmasına yönelik tavsiyelerden izlenebilir tedarik zincirine, çevre dostu ambalajlardan yenilikçi uygulama örneklerine kadar pek çok içerik yer alıyor.

Genişleyen ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, meyve-sebzeden et ve balığa, süt ürünleri ve yumurtadan vegan ürünlere, bakliyattan kuru gıdalara, unlu mamullerden donuk ürünlere, içeceklerden zeytin, zeytinyağı ve sos çeşitlerine birçok kategoride sürdürülebilir kriterlere göre seçilmiş ürünlere yer veriliyor.

Gıdaya ek olarak mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri ve servis malzemeleri gibi gıda dışı ürünler de katalog kapsamında sunuluyor. Böylece restoran ve kafe gibi işletmeler, operasyonlarının her aşamasında sürdürülebilir kaynaklara yönelme imkanı buluyor.

Metro Türkiye'nin sürdürülebilir restoran yaklaşımı ise katalogda teorik bir çerçevenin ötesine geçiyor. Yerel tedarikçilerle çalışmak, yerel-mevsime uygun ve coğrafi işaretli ürünleri tercih etmek, izlenebilirlik sunan ürünler kullanmak, hayvan refahını gözetmek, enerji ve su verimliliği sağlamak, atıkları en aza indirmek, adil ticaret ve eşit çalışma koşullarını desteklemek gibi kriterler, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmelerine olanak tanıyor. Katalog, bu kriterlerin uygulanabilirliğini örneklerle, pratik önerilerle ve özel tariflerle destekleyerek işletmelere ilham veriyor.

Dijital altyapı ile desteklenen katalog, kullanıcı dostu yapısıyla hem kolay erişim sağlıyor hem de güncel bilgiye sürekli ulaşma imkanı sunuyor.