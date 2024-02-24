Mesai saatleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

Mesai saatlerinin 40 saate düşeceği tartışmalarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı" başlığıyla düzenlenen İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'na katıldı.

BAKAN IŞIKHAN: BİZİM DIŞIMIZDA ÇOKÇA YORUM VE HABERLER VAR

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin 45'ten 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi açıklama gelmeden haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır.

"BİZDEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİĞİ SÜRECE HABERLERİ DİKKATE ALMAYIN"

Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim. Yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerime eklemek isterim."

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA SAATİ

Türkiye'de çalışanlar haftada resmi olarak 45 saat çalışıyor. 45 saati aşan her süre işveren tarafından işçiye 'mesai ücreti' olarak ödeniyor. Ancak mesai saatlerinin düşmesi gündemde. Buna göre; Türkiye'de haftada 45 saat olan mesai süresi, 40 saate düşecek ve haftalık izinler 2 güne çıkacak.