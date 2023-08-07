Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli ailelere nakdi destek sağlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın temmuz ayı tutarları kart sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlanan Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay 800 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.