Mersin ve Çek Cumhuriyeti İş Dünyasında Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm İş Birliği Kuruyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Çek Cumhuriyeti'nin Brno kenti, sanayide dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliği adımları atmaya hazırlanıyor. Bu iş birliğiyle iki kent, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarını birbirine bağlayan yeni fırsatların kapısını aralayacak.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Çek Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Brno'da düzenlenen Sanayi ve Lojistik Fuarına katıldı. Ziyarete, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol, yönetim kurulu ve meclis üyeleri eşlik etti.

Heyet, fuar kapsamında Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Brno Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen Türk İş Günü etkinliğinde firma görüşmeleri gerçekleştirdi. Programa, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Ülkeleri Direktörü Martin Pospisil, Brno Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Otto Hrdlicka ile Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Brno'nun Mersin için Avrupa Birliği pazarına erişimde önemli bir lojistik merkez olduğunu belirterek, "Mersin ise Çek firmaları için Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına açılan stratejik bir kapı niteliği taşıyor" dedi.

Mersin iş dünyasının tarihi bağları ve bölgesel etkisiyle özellikle Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde etkin rol üstlenebileceğini ifade eden Çakır, "Bu yeni dönemde güçlerimizi birleştirerek her iki ülke iş dünyası için de sürdürülebilir ve verimli iş modelleri geliştirebiliriz" diye konuştu.

Çakır, Çek firmalarının Mersin'in sanayi, üretim, lojistik ve dış ticaret deneyiminden yararlanarak bölgesel pazarlarda daha güçlü hale gelebileceğini de vurguladı. - MERSİN