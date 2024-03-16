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Mersin ve Ankara'da 252 Milyon Lira Değerinde Kaçakçılık Operasyonu

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Mersin ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 252 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi. Mersin'de 240 milyon lira değerinde ticari eşya, Ankara'da ise 12 milyon lira değerinde kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

Mersin ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 252 milyon lira değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 240 milyon lira değerinde ticari eşya, Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 12 milyon lira değerinde, kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

Mersin'de yapılan istihbari çalışmalar sonucunda takibe alınan konteynerin geçici depolama alanına gitmek üzere limandan çıkış yaptıktan sonra üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner ile değiştirildiği ekiplerce tespit edildi. Konteynerde yapılan arama sonucunda, yaklaşık değeri 240 milyon lira olan ticari eşya ele geçirildi. Eşyalara el konulurken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başkentte ise, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir depo ve önünde bulunan şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık değeri 12 milyon lira olan, 2 bin 664 kilogram kıyılmış tütün cinsi eşya ele geçirildi. Eşyalara el konulurken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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