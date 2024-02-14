Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KOSGEB Başkanı ile Görüştü

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Valilik makamında yapılan görüşmede, Mersin KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalar ve 2024 yılında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

KOSGEB İl Müdürü Danyal Peker, 2023 yılında yapılan çalışmalarda, bin 690 işletme ve 454 kişiye 162 milyon 939 bin 104 TL destek ve kredi ödemesi, Destek Programları kapsamında ise 768 işletmeye 40 milyon 839 bin 662 TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirildiği belirtti.

KOBİ Finansman destekleri kapsamında 5 işletmeye kredi kullandırılarak 335 bin TL tutarında kredi hacmi oluşturulduğunu ifade eden Peker, İleri ve Geleneksel Girişimci Destek Programı'yla 454 kişiye 6 milyon 539 bin 125 TL destek verildiğini kaydetti. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 153 işletmeye 4 milyon 565 bin 317 TL destek sağlanırken, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında da 764 işletmeye 110 milyon 660 bin TL faizsiz kredi kullandırıldığını vurgulayan Peker, il genelinde 4 bin 280 katılımcıya da girişimcilik eğitimi verildiğini sözlerine ekledi. - MERSİN