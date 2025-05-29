Mersin Limanı'nın genişleme projesinin ilk etabı törenle açıldı

Mersin Valisi Atilla Toros :

"Mersin Limanı, Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısıdır"

"Liman büyüdükçe, Mersin büyüdü"

MERSİN - Mersin Uluslararası Limanı 'East Med Hub 2 Projesi 1. Faz Açılış Töreni' gerçekleştirildi.

Mersin Limanı'ndaki tören, projenin özelliklerinin anlatıldığı video gösterimi ile başladı. Mersin Valisi Atilla Toros, törende yaptığı konuşmada, Mersin'in, uluslararası deniz taşımacılığı ve deniz yoluyla taşınan yüklerin kara, demir ve havayoluyla geniş bir hinterlanda ulaştırma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısı olduğunu dile getiren Toros, limanın tüm sektörlere katkı sunduğunu kaydetti. Bu nedenle Mersin'in, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Rusya ve Asya arasındaki ticaretin önemli bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Vali Toros, "Aynı zamanda Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin de dünyaya açılan en güçlü kapısıdır. İşte bu eşsiz coğrafyada yer alan Mersin Limanı, başta ticaret olmak üzere, tüm sektörlerin doğrudan ve dolaylı olarak gelişimini sürükleyen bir lokomotiftir.

"Liman büyüdükçe Mersin büyüdü"

Mersin Limanının temellerinin, 19. yüzyılda Çukurova Bölgesindeki tarımsal ürünlerin batı pazarlarına taşınmaya başlamasıyla atıldığını kaydeden Vali Toros, "1927'de profesyonel anlamda çalışmaya başladı. 1942'de kamunun denetimine geçti. 1954'te modern altyapısıyla, yeniden inşa edilmeye başlandı. ve 1962'de bütün bileşenleriyle işletmeye açıldı. 2007 yılında Mersin Limanı'nın işletme hakkı 36 yıl süreyle Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğine verildi. Yıllar boyunca Mersin geliştikçe, liman gelişti, liman büyüdükçe, Mersin büyüdü. Adeta kaderleri bütünleşti. Mersin Limanı, dünyanın, en büyük 100 limanı arasında 91. sırada yer alarak, göğsümüzü kabartacak noktaya erişti. Konteyner kapasitesini 2,6 milyondan, 3,6 milyon TEU'ya yükseltecek bu yatırımla birlikte, inşallah çok kısa sürede çok daha yukarı seviyelere ulaşacaktır. Modern İpek Yolu'nun en stratejik duraklarından biri olma yolunda Mersin, artık çok daha güçlü, çok daha iddialı" ifadelerini kullandı.

"Mersin Limanı, Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısıdır"

Mersin Limanı'nın, Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısı olduğunu belirten Vali Toros, şöyle devam etti; "Doğu ile batıyı buluşturan bu stratejik liman, tarımın, sanayinin ve ticaretin kalbinde yer alıyor.

Türkiye ihracatının, konteyner yüklerde beşte biri, konvansiyonel yüklerde yüzde 7'si, bu limandan yapılıyor. Tüm liman hizmetlerini aynı alanda verebilen,124 hektarlık sahasıyla Türkiye'deki çok amaçlı en büyük limandır. Bu rakamlar yalnızca bir istatistik değil, Mersin'in potansiyelinin ve Türkiye'nin dışa açılan vizyoner yüzünün açık bir kanıtı. Mersin Limanı, ilimizin küresel ticarette bir marka olmasının en önemli aktörlerinden biri. Liman, ayrıca 5 bin kişiye doğrudan, 30 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlamakta. Bu durum, limanın sadece ticari değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan da önemli bir rol oynadığının göstergesidir."

Finansmanın Mersin Uluslararası Limanı tarafından karşılanan projenin Mersin'in ticaretine, ekonomisine ve istihdamına kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Toros, "Bu yatırımla birlikte Mersin Limanı, artık 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyor. Limanın genişlemesiyle beraber 500 kişiye doğrudan 5 bin kişiye ise dolaylı yoldan yeni iş imkanı sağlanıyor. Rıhtım genişletme yatırımı, sadece liman sahasını değil Mersin'in dört bir yanındaki üretim ve ticaret döngüsüne hız katıyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmetler Genel Müdürü Tarık Sönmez ise Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dış ticaretinde önemli rol üstlendiğini belirterek, "Projeyle ihracatçılarımızın karşılaştıkları zaman kaybının önüne geçilecektir. Artan ölçeğe bağlı olarak zaman kaybıyla birlikte aslında maliyetlerinde bir miktar düşürülmesinin sağlanması durumunda ihracatçılarımız yurt dışında rekabetçiliğini daha da artırır pozisyonda olacaktır" diye konuştu.

"Bu sadece bir başlangıç. İkinci aşama bölgedeki standartları yeniden belirleyecek"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de projenin sadece genişleme projesi değil stratejik bir dönüşüm olduğunu dile getirdi. Teknolojik gelişmelerle kapasitelerini yükselttiklerini anlatan Singh, "Sadece bölgede birkaç limanın sunduğu imkanı sunuyoruz. Bu da müşterilerimiz, sektör ortaklarımız ve Türk ekonomisi için daha hızlı bağlantı, daha büyük verimlilik ve çok büyük güvenilirlik anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Rıhtımı sadece ölçek olarak değil amaç olarak da büyüttüklerini kaydeden Singh, şöyle devam etti; "

"Bunu doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturarak, düşük emisyon katkıları sağlayarak ve güneş enerji sistemlerine yatırım yaparak gerçekleştirdik. Çünkü sürdürülebilirlik sadece bir seçenek değil, zorunluluktur. Dijitalleşme, akıllı analitikler, gerçek zamanlı karar verme süreçleri ve artırılmış güvenlikle her metrekareyi optimize ettik. Bu sadece bir başlangıç. İkinci aşama bölgedeki standartları yeniden belirleyecek. Bizler Mersin'i dayanıklılık, inovasyon ve fırsatların merkezi haline getiriyoruz. Limanı, nesiller boyu hizmet edecek yer haline getiriyoruz."

"450 milyon doları aşan bir yatırımla limanın yıllık kapasitesini 1 milyon TEU artırıyoruz"

MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng ise Mersin'de yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek, kenti bölgesel güç merkezine dönüştürdüklerini ifade etti. Projenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını anlatan Ng, "Toplam 450 milyon doları aşan bir yatırımla limanın yıllık kapasitesini 1 milyon TEU artırıyoruz. Bu da kapasitede yüzde 30'luk etkileyici bir büyümeyi temsil ediyor" dedi.

Ng, projenin gelecek nesiller için kalıcı bir değer oluşturduğunu, ithalatçı ve ihracatçıların küresel pazarlara erişimini sağlayan Mersin'in ekonomik büyümedeki rolünü güçlendirdiklerini söyledi. Ng, terminali daha akıllı, çevreci ve geleceğe hazır olarak tasarladıklarını belirterek, "İleri otomasyon ve dijital teknolojileri entegre ederek, sürdürülebilir ekipman ve enerji uygulamalarını benimseyip, geleceğin zorluklarına karşı operasyonel zekayla müşterilerimizin, ortaklarımızın ve Mersin'in iddialı planlarını destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara projenin maketinin yer aldığı tablo hediye edildi, rıhtıma ilk yanaşan geminin kaptanına plaket verildi. Ardından protokolün katılımıyla butonlara basılarak projenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok, il protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.