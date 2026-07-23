Haberler

Rönesans'ın İştirakine Dev İhale: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Tamamlama İhalesini Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rönesans Holding iştiraki Rec Uluslararası İnşaat, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı ihalesini 64 milyar TL'ye kazandı. Sözleşme imzalanan projenin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Rönesans Holding'in iştiraki Rec Uluslararası İnşaat, "Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesini, 64 milyar TL'ye kazandı. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile Rec Uluslaraası İnşaat arasında hafta başında sözleşme imzalandı.

AYGM, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesi için aralarında Rec Uluslararası İnşaat'ın da bulunduğu 5 ayrı şirket teklif verdi.

Genel Müdürlük, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesini sonuçlandırdı. İhaleyi, 64 milyar TL'ye, Rönesans Holding'in iştiraki Rec Uluslararası İnşaat'ın kazandığı ifade edildi.

"2030 YILINDA TAMAMLANACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ANKA'nın sorusu üzerine, AYGM ile Rec Uluslararası İnşaat arasında hafta başında sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Proje ve bu kapsamda yer alan işler, 2030 yılında tamamlanacak" diye konuştu.

ÖNCEKİ İHALEYİ DE REC KAZANMIŞTI

AYGM'nin, 2020 yılında gerçekleştirdiği, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini" ihalesini de Rec Uluslararası İnşaat kazanmıştı. AYGM ile Rec arasında, yaklaşık 6,8 milyar TL'lik sözleşme imzalanmıştı. Projeyle ilgili inşaat çalışmaları sürüyordu.

Rönenans Holding'in internet sitesinde bu projeyle ilgili, "Mersin– Adana arasında yaklaşık 76 km uzunluğunda dört hatlı, Adana–Gaziantep arasında çift hatlı yüksek standartlı bir demiryolu hattı inşa edilmektedir. 200 km/s tasarım hızına uygun şekilde yenilenen hat, 286 km'lik proje uzunluğu ile Gaziray bağlantısının da eklenmesi sonucunda toplam 312,5 km'ye ulaşmaktadır" deniliyor.

Projenin tamamlanması ile Mersin–Gaziantep arası seyahat süresi 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Kaynak: ANKA
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Evlilik teklifi yolunda oldu: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu

Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu